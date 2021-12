Slimane clash Eric Zemmour dans son nouveau titre: "Y a un mec à la télé avec un nom de famille du bled qui préférerait qu’Hapsatou s’appelle Corinne (vidéo)

Le vainqueur de The Voice en 2016 a dévoilé sa dernière chanson. Et elle risque de faire parler.

Slimane en a surpris plus d’un, il y a quelques jours. Le chanteur français a en effet publié une vidéo sur Youtube en dévoilant un nouveau morceau intitulé "BREF, j’ai besoin d’une pause". Une chanson qui parle de politique et de la société d’aujourd’hui. Le chanteur de 32 ans multiplie les sujets d’actualité anxiogènes du moment. Slimane s’arrête notamment sur Éric Zemmour et il revient sur la dispute qui avait opposé le polémiste à l’animatrice Hapsatou Sy sur le plateau des Terriens. Ainsi, on peut entendre le chanteur dire: "Y a un mec à la télé avec un nom de famille du bled qui préférerait qu’Hapsatou s’appelle Corinne, bref".

Le vainqueur de The Voice en 2016 évoque également la Manif pour tous, mouvement qui a défilé contre le mariage pour tous en 2013: "Y a des gens qui font des manif’ avec leurs gosses pour leur apprendre à détester d’autres gens qui veulent des gosses", déclare-t-il tandis qu’apparaît dans son clip une pancarte ‘Manif pour personne’. Et de poursuivre: "En parlant de manif’ y a ces mêmes gens qui sont là pour crier haut et fort qu’ils n’aiment pas que d’autres s’aiment."