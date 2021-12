Les mises à jour des comptes de pension complémentaire disponibles sur mypension.be

Les nouvelles données montrent que 4,04 millions de personnes ont un dossier dans mypension.be/ma pension complémentaire.

Chaque citoyen peut désormais consulter l’état de son compte à l’adresse mypension.be/ma pension complémentaire, les mises à jour annuelles des comptes de pension complémentaire pour 2021 ayant été intégrées dans la base de données des pensions complémentaires (db2p) de Sigedis, annonce ce mardi par communiqué l’ASBL fondée par les institutions de sécurité sociale.

Les nouvelles données montrent que 4,04 millions de personnes ont un dossier dans mypension.be/ma pension complémentaire, contre 3,94 millions de personnes en 2020, soit une augmentation de 2,4%.

On constate également qu’il y a plus de 3,7% de comptes en plus que l’année dernière (8,03 millions en 2021 contre 7,74 millions en 2020).

Quant à la somme de toutes les réserves de pension, celle-ci est passée à 95,9 milliards d’euros, alors qu’elle était de 91,7 milliards en 2020 (soit une augmentation de près de 4,6%).