Codeco du mercredi 22 décembre: ce qui est sur la table

Selon VTM, plusieurs dossiers importants seront sur la table lors du comité de concertation prévu ce mercredi.

Ce mercredi se tiendra un nouveau comité de concertation. Comme à chaque fois, les experts du GEMS se sont réunis pour réévaluer les mesures contre le coronavirus et le variant Omicron qui ne cesse d’inquiéter chez nous. Le rapport du GEMS, selon VTM, préconise la réouverture des écoles après les vacances de Noël, d’étendre le télétravail, d’avancer les heures de fermeture de l’Horeca et d’annuler les événements intérieurs et extérieurs.

