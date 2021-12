Codeco du mercredi 22 décembre: "Les Néerlandais ont fait tomber non pas un cheveu dans la soupe mais une perruque!", estime Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral Covid 19 et membre du GEMS a évoqué le comité de concertation prévu ce mercredi. Sans surprise, il ne plaide pas pour des assouplissements.

À un jour du nouveau comité de concertationrassemblant le gouvernement fédéral et entités fédérées, qui doit évaluer les mesures déjà prises et face à l’avancée du variant omicron, le rapport des experts du GEMS est attendu dans la journée de ce mardi. Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid 19 et membre du GEMS, est revenu les récentes décisions prises par les Pays-Bas. "On est frappé par le fait que les Néerlandais, dont ce n’était pas l’habitude, sortent l’arme atomique (NDLR: le confinement), alors que la Grande-Bretagne de son côté ne ferme pas tout", explique-t-il chez nos confrères de La Libre.

« On ne va pas dire aux gens d’aller fêter le réveillon jusqu’à 2h du matin»

" Le variant Omicron est dominant chez les Danois, les Américains et les Britanniques, mais ils ne prennent pas de mesures aussi drastiques. Les Néerlandais ont fait tomber non pas un cheveu dans la soupe mais une perruque!. On ne va pas dire aux gens d’aller fêter le réveillon jusqu’à 2h du matin, même si certains ont pu l’espérer. Mais on n’est pas sur un ton néerlandais, même s’il faut resserrer des boulons. Et surtout faire appliquer les règles, accentuer les vérifications de la ventilation dans les bars et les cafés, par exemple."