Depuis 6 ans, il crée un monde enchanteur miniature, les effets du Covid de longue durée, la parentalité pénalise les femmes dans leur carrière... voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 21 décembre.

1. VIDÉO | Luc a créé chez lui tout un monde enchanteur

C’est en 1975 qu’est née sa passion, à Hamme-Mille, chez des amis qui avaient de belles décorations de Noël. Au point que, depuis 6 ans, le salon de Luc Clabots est transformé en un monde enchanteur, axé sur la montagne, la neige, la fête de Noël.

2. SANTÉ | Covid de longue durée: un premier bilan à 3 mois

Que sait-on des effets du Covid long sur la santé physique, mentale et sociale? Le rapport Covimpact, un vaste projet de recherche initié par Sciensano, dresse un premier bilan, 3 mois après le début de l’infection.

3. EMPLOI | La parentalité pénalise encore les femmes

La parentalité a souvent un impact négatif sur la carrière des femmes. Pour les hommes, c’est plutôt l’inverse, dévoile une étude de la Banque nationale de Belgique.

4. CULTURE | Michel Leeb, un grand-père heureux de retrouver les planches

Avec la pièce "Inavouable", en tournée en Belgique en 2022, Michel Leeb prend un malin plaisir à faire rire. -

5. POLITIQUE | Soins de santé: le PTB réclame un deuxième Fonds Blouses blanches

Alors que les députés fédéraux entament ce mardi les débats en séance plénière sur le budget 2022, le PTB, dans l’opposition, met un nouveau plan sur la table pour " sauver notre système de soins de santé au bord de l’effondrement ".

6. CONSO | Des snacks pour craquer sainement au boulot

Florian, trentenaire namurois, a lancé sa société de collations saines lors du confinement. À présent, il ouvre une boutique en ligne et élargit son public.

7. HISTOIRE | 1885-1939: quand Dinant faisait la fête au vélo

Compétitions internationales ou courses de kermesse, Dinant a longtemps été la ville du vélo. La revue "Les Échos de Crèvecœur" raconte cette période d’amour avec la petite reine. Doc. J.-F. Pac. EdA

8. C’était l’époque où 27 brasseries étaient actives le long de l’Escaut à Tournai

Des familles de brasseurs, des lieux, et un fleuve ont servi de fil conducteur à un livre consacré aux brasseries tournaisiennes en activité au cours du XIXe siècle.

9. CE MARDI À LA TV | The Voice: 10 bougies et un best of

Ce soir la RTBF fête les dix ans de The Voice avec une émission spéciale best of, une semaine pile-poil avant le démarrage de la saison 10. L’occasion de revoir quelques coaches (BJ Scott, Quentin Mosimann, Vitaa & Slimane, Matthew Irons, Marc Pinilla et Typh Barrow) mais aussi les prestations de talents qui ont réussi ou qui sont en passe de transformer l’essai, de Loïc Nottet à Alice On The Roof, en passant par Blanche, Charles, Antoine Delie, Jérémie Makiese et Océana (gagnante de l’unique saison de The VoiceKids). L’émission de ce soir sera l’occasion de revoir l’audition à l’aveugle de Loïc Nottet, sur «Diamonds» de Rihanna. Stéphane Laruelle

10. Standard: la peur du vide - Elsner ne fait pas mieux que Leye - Un groupe qui semble perdu - La direction sous pression

Le Sénégalais est parti sur un 13/30, le Slovène compte quant à lui 10 points sur 27. Dès qu’on pense que les joueurs sortent la tête de l’eau, ils y replongent. Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean sont dans les cordes. Le point sur la situation au Standard.