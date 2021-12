Leuze: les Sœurs Coquelicot apportent encore de la joie aux personnes isolées

La calèche du père Noël a emmené les Sœurs Coquelicot et les lutins du Plan de cohésion sociale de maison en maison. -Com

Le Plan de cohésion sociale (PCS) de Leuze-en-Hainaut s’est lancé, l’an dernier, dans une belle aventure humaine et solidaire, au profit des habitants isolés.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’institution sociale a de nouveau fait appel aux Sœurs Coquelicot, derrière lesquelles on retrouve les comédiennes Vinciane Geerinckx (Leuze) et Isabelle Baivier (Houtaing). Le duo est allé à la rencontre des citoyens isolés de l’entité pour leur apporter un peu de chaleur et beaucoup de joie. Un petit chant de Noël a été entonné et des cougnous ont été distribués.

La tournée de Noël, qui s’achève ce mercredi, a touché pas moins de 150 personnes, dont celles qui n’ont pas pu participer au goûter de Noël organisé par l’équipe sociale solidaire et le PCS. La faute à cette crise sanitaire dont on ne voit pas le bout…

Particularité de l’opération cette année, les Sœurs Coquelicot ainsi que les lutins du Plan de cohésion sociale ont été "véhiculés" par la calèche du père Noël.