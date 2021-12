Beyoncé star de Tik Tok... sans rien poster

En l’espace de cinq jours, la chanteuse est déjà suivie par plus de 700.000 abonnés.

Si d’aucuns pouvaient en douter, Beyoncé est l’une des artistes les plus suivies sur la planète. Si l’interprète de Formation compte 225 millions d’abonnés sur Instagram, plus de 56 millions sur Facebook et plus de 15 millions sur Twitter, la chanteuse américaine devrait voir son nombre de "followers" grimper en flèche dans les prochaines semaines.

Arrivée sur la pointe des pieds sur le réseau social Tik Tok le 16 décembre dernier, Beyoncé était déjà suivie par plus de 700.000 abonnés en moins d’une semaine. Le tout sans avoir publié la moindre vidéo. Le compte de la star, qui pour photo de profil, a choisi un cliché tiré de sa dernière campagne pour la marque de sportswear Ivy Park, n’a en effet encore rien publié.