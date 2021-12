La facture énergétique des contrats variables a explosé en un an de temps

Contrat variable: actuellement, 32% des ménages belges ont ce type de contrat en électricité et 36% en gaz naturel. AFP

Les prix de l’énergie continuent d’atteindre des sommets avec une facture finale toujours plus élevée pour les consommateurs. Selon le dernier baromètre de la Creg, la facture annuelle d’un ménage wallon de quatre personnes atteignait en novembre dernier 1391,77 euros pour l’électricité et 2981,07 euros pour le gaz. L’an dernier à la même époque, ce ménage devait payer 924,72 euros pour l’électricité et 1.199,94 euros pour sa facture de gaz.

Ces chiffres concernent les ménages disposant d’un contrat variable. Actuellement, 32% des ménages belges ont ce type de contrat en électricité et 36% en gaz naturel. Pour les contrats fixes, il n’y a pas d’impact sur la facture tant que le contrat n’est pas arrivé à échéance, précise la Creg.

Les prix pour ces contrats variables ont explosé dans toutes les Régions du pays en novembre: 1.319,27 euros en Flandre pour l’électricité (914,67 en novembre 2020) et 2.708,68 euros pour le gaz (934,90 euros), rapporte mardi De Tijd. À Bruxelles, il fallait débourser en novembre 1.254,90 euros de facture annuelle pour l’électricité ( 770,18 euros) et 2.800,46 euros pour le gaz (1.026,80 euros).