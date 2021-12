"Harry Potter Retour à Poudlard": la bande-annonce enfin dévoilée (vidéo)

HBO Max vient de dévoiler la bande-annonce de la réunion événement consacrée Harry Potter le 1er janvier prochain. Une excellente nouvelle pour tous les amateurs de la saga.

Harry Potter est de retour! Annoncé depuis le mois de novembre, le programme spécial dédié au plus célèbre des sorciers verra le jour le 2 janvier prochain, en Belgique. De quoi commencer l’année 2022 sur les chapeaux de roues.

Ce sera l’occasion pour les acteurs et actrices emblématiques de la saga de revenir sur les lieux de tournage. D’Emma Watson à Ralph Fiennes en passant par Helena Bonham Carter, tous et toutes seront là pour nous faire revivre, une dernière fois, l’univers d’Harry Potter si apprécié.

Au casting on retrouvera également Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolorès Ombrage) et Tom Felton (Draco Malfoy). Et bien d’autres... Le tout dans les décors originaux de Poudlard.