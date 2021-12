Buveur d’Orval, œnologue amateur, supporter de foot…: voici les bières 100% belges à leur offrir à Noël

Il y a celui qui ne boit "que de l’Orval". Il y a celle qui "ne crache pas sur un petit porto". Il y a le fan de foot qui ne jure que par la pils. Il y a cet œnologue du dimanche qui renifle le houblon de haut. Pour ceux-là, voilà la sélection bière idéale. Et 100% belge.

Et si vous tentiez de convertir à la bière artisanale vos proches qui, décidément, y restent sourds? Le cadeau n’est pas toujours évident car souvent, les habitudes ont la vie dure. Mais oui: pourquoi sortir de sa zone de confort et s’éloigner de la cheminée quand sa chaleur y est si rassurante? Cette année, L’Avenir tente de vous guider pour caresser les réticents dans le sens du poil. Voici les conseils 100% belges de notre expert Antoine Pierson, caviste bière chez Malt Attacks à Saint-Gilles.

Des fruitées, des vineuses, des ambrées, des légères…: Malt Attacks a sélectionné les bières parfaites pour les profils les plus réticents. ÉdA – Julien RENSONNET

Pour papy qui ne veut que de l’Orval

Papy n’aime que l’Orval? Il ne jure que par son large calice au lettrage gothique bleu roi? Il refuse toute autre mousse pour y tremper la moustache? Sachez que la fameuse "brett", la levure sauvage "brettanomyces bruxellensis", se glisse désormais dans de nombreuses autres bières qui tentent de recréer cette aigreur fermière de yaourt, de levain, voir de cuir, typique de l’abbaye luxembourgeoise.

Bruxellensis et Ardenne Saison: deux bières inspirées par l’Orval. ÉdA – Julien RENSONNET "Il y a d’abord les bières qui tentent d’imiter au mieux la fameuse trappiste. Je pense que la Bruxellensis de la Brasserie de la Senne (6,5%) est de celles-là. L’idée était de recréer l’Orval tel qu’il était dans le souvenir des brasseurs", commente Antoine Pierson. On y retrouve évidemment l’amertume tranchante de la brasserie bruxelloise. "L’amertume est plus marquée, oui. Je dirais que la brett, cette levure sauvage typique de l’Orval, y est aussi plus présente".

L’autre option consiste à s’inspirer du mythe gaumais pour le réinterpréter. En Belgique, c’est le cas de l’Ardenne Saison de la brasserie condrusienne Minne. Le clin d’œil est appuyé: une harde de sangliers galope d’ailleurs sur l’étiquette. "Je dirais que la levure sauvage est ici plus discrète, ce qui en fait une bière plus sèche, plus fraîche, excellente en apéritif".

Pour l’œnologue amateur condescendant

Tilquin et Atrium pourraient faire hausser les sourcils aux amateurs de vin. ÉdA – Julien RENSONNET Il est toujours là pour la ramener. Dire que la bière, "c’est pas un produit noble. Le vin, par contre…" Et de sortir "une super bouteille" de sa cave, "conseillée par un petit caviste pas connu", avec ce regard condescendant quand vous lui suggérez que la bière aussi a des arômes de fruits, des tanins, de la complexité.

"La Gueuzerie Tilquin est incontournable au carrefour de la bière et du vin" assure le spécialiste, qui conseille ainsi la Oude Riesling (8,1%). "Le lambic est boisé quoiqu’il arrive. Elle a cette acidité typique aussi, et l’association avec le raisin renforce sa fraîcheur et son élégance".

Autre assemblage avec le monde vinicole, la Rosée Grape Ale Rosalinda (7%), qu’Atrium décrit comme "une bière festive", et donc idéale pour un réveillon. "Elle est brassée avec du froment mais sa pâleur tourne un peu vers le rosé en raison de l’adjonction de raisin du cépage Gamay". Voilà bien des mots d’œnologue amateur.

Pour mamy qui ne crache pas sur un p’tit porto

Elle est marante mamy, avec son p’tit porto. Elle n’y déroge pas. Pour elle, c’est la cerise sur le gâteau d’un bon repas. Ou l’étincelle d’un apéro. Vous pourriez bien la surprendre avec une bière, tout en ne l’éloignant pas trop de sa zone de confort.

Voilà deux tisanes pour mamy. ÉdA – Julien RENSONNET "Je songe d’abord à la Robert The Great des Flamands de Struise Brouwers. C’est un imperial stout. Elle est donc assez forte (10,5%). Ce qui rappellera le porto, c’est cette présence du fruit sec, de la noix, avec une belle rondeur. Elle plaira aussi aux amateurs de trappistes comme les Rochefort et Chimay. Je la conseillerais avec un dessert".

Autre option pour la tantine, qui pour sa part ne dit pas non à une petite grappa, la Reserva Muscat and Rhum (9%) des Marchois d’Atrium. "Ici, c’est une triple vieillie 12 mois en barriques: de muscat et de rhum, donc". En résultent une belle rondeur épicée, mais aussi le souvenir vineux du muscat. Attention: c’est une rareté.

Pour le p’tit neveu et la p’tite nièce qui friment avec leurs krieks

Chez La Source et NovaBirra, ces «sours» acides mais pas trop et très fruitées. ÉdA – Julien RENSONNET Quand on ouvre son palais à la bière, on passe souvent par la case "bière au fruit". Là aussi, les industriels occupent le terrain avec leurs krieks, et framboises trop sucrées, qui tiennent parfois carrément de la grenadine. Pourtant, les vergers sont une source inépuisable d’inspiration pour nos brasseurs.

Tentez par exemple la framboise et la rhubarbe avec la Sour Salamandre (6%) de la brasserie laekenoise La Source. "C’est une sour ni trop sucrée, ni trop acide: équilibrée, elle est facile à boire et pas écœurante. De plus, on y goûte très bien le fruit: on est loin des arômes artificiels qu’on trouve parfois ailleurs".

Pour les plus téméraires, tentez l’Acid Junk Blackberry (4,5%) aux mûres de la brabançonne NovaBirra. "Elle est un peu plus acide et embarque des houblons américains, d’où une belle fraîcheur".

Pour le supporter de foot «qui sait pourquoi»

Pas facile de surprendre un habitué des tribunes ou des cafés sportifs, pour qui le match n’est gagné qu’avec une pils estampillée par notre multinationale brassicole au taureau cabré. Parce que lui, "il sait pourquoi".

Mais vous aussi, vous savez pourquoi y a moyen de boire tout aussi léger et malté, mais plus qualitatif. D’autant que la pils (ou "lager", bière de basse fermentation) revient à la mode chez les brasseurs artisanaux qui s’y attaquent de plus en plus.

Les canettes de La Mule tiendront bien dans les mains en bordure de stade. ÉdA – Julien RENSONNET "La brasserie schaerbeekoise La Mule se spécialise dans les fermentations basse d’inspiration allemande", confirme en effet Antoine Pierson. "Pour ce fan de foot, je conseillerais donc sa Lager (4,8%), une pils allemande plus amère que les nôtres et un peu moins maltée, ce qui réduit l’impression de sucre". L’étiquette est aux couleurs des Diables Rouges. Ou du Standard. "On peut aussi se diriger vers la Helles (4,8%), d’origine bavaroise: moins amère, davantage en céréales, d’où une rondeur plus marquée, décrite souvent comme de la mie de pain". Son étiquette est aux couleurs de l’Union Saint-Gilloise.

Pour le Français qui veut une belge ambrée «comme la Leffe ou la Grim»

Chez L’Annexe et De Ranke, deux bières bien belges aux robes et références typiques. ÉdA – Julien RENSONNET Pas facile de convaincre ce collègue français que la bière belge n’a décidément rien à voir avec ces "bières d’abbaye" dont les multinationales inondent les supermarchés hexagonaux. Et qui croit que l’ambrée est un style de bière.

Première option: l’ambrée. "Je lui proposerais la Rosse Saison Bio (6%) des Saint-Gillois de L’Annexe", sourit notre expert. "Elle a un côté très malté et sa robe est clairement ambrée. Avec son côté rond, pas trop amer, elle plaira aux consommateurs habitués aux productions industrielles plus sucrées".

Deuxième option: la "fausse" bière d’abbaye. "Beaucoup de clients souhaitent absolument une bière d’abbaye", opine le caviste. C’est en effet un label commercial qui ne veut pas dire grand-chose mais qui garde du prestige. "Une excellente option, c’est la Guldenberg (8%) de De Ranke, à Dottignies. C’est une triple, assez douce, mais avec ce houblonnage qui lui amène cette touche amère et florale que présentent peu d’autres bières dites d’abbaye". Amen.

Pour le tonton raciste

Pour lui: rien du tout.