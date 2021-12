Christie Morreale à propos du variant Omicron: "Les chiffres vont augmenter dans les prochains jours" (vidéo)

Invitée ce matin sur Bel RTL, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), est revenue sur le variant Omicron et le Codeco prévu ce mercredi.

Deux jours après avoir affirmé qu’aucun confinement n’était à l’ordre du jour, Christie Morreale a évoqué le nouveau Codeco, prévu ce mercredi. "On ne va pas assouplir les règles, c’est beaucoup trop tôt, dit-elle. Le variant Omicron ne cesse de se développer chez nous. Bien sûr, les chiffres baissent mais on s’attend à une augmentation des cas. On devrait donc avoir davantage de gens dans les hôpitaux." Concernant les écoles, de nouvelles mesures pourraient être prises. "Plusieurs points sont sur la table comme la prolongation du port du masque. Des nouvelles mesures? Il faut en tout cas s’assurer que toutes les écoles soient ventilées comme il le faut. Je rappelle que le nouveau variant (NDLR: Omicron) est particulièrement contagieux. On ne va prendre aucun risque, confie la ministre wallonne de la Santé avant d’évoquer les fêtes de fin d’année. On doit être attentifs. C’est impensable d’avoir le même Noël que l’année passée mais il faut faire très attention. Passons les fêtes en petit comité."

Obligation vaccinale?

Christie Morreale a indiqué que l’idée de passer d’un pass sanitaire à un pass vaccinale était à l’étude. "Dix pays, dont la France, ont déjà eu recours à ce système. On se doit d’augmenter la couverture vaccinale dans notre pays, confirme-t-elle. Notre volonté est de recourir à un débat à la Chambre, début janvier, une fois que nous auront toutes les informations juridiques et éthiques. Ce que je souhaite est que ce débat soit fait en toute sérénité."

Enfin, la ministre wallonne de la Santé a évoqué la campagne de vaccination pour les enfants, qui va commencer le 10 janvier prochain. "Les enfants suivis pour des maladies particulières seront vaccinés en hôpital. Le reste d’entre eux sera vacciné dans des centres de vaccination. Ce sera différent pour les enfants. Les dosages sont d’ailleurs largement inférieurs."

A noter qu’il n’y aura pas de Covid Safe Ticket pour ces enfants et qu’il "n’y aura pas d’incitant à se faire vacciner pour les moins de 12 ans. pas d’obligation vaccinale pour les enfants ou de CST."