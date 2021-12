Chiffres Covid ce mardi 21 décembre en Belgique: -35% de cas, -30% d’hospitalisations

La baisse du nombre de patients Covid en soins intensifs se poursuit: 732 lits y sont désormais occupés contre 746 dans le bilan de la veille et 840 lors du pic du 12 décembre. AFP

Les indicateurs de la pandémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur baisse entamée il y a deux semaines.

À la veille du Codeco du mercredi 22 décembre, la 4e vague de l’épidémie de Covid-19 continue sa décrue en Belgique. La menace d’un rebond dû au variant Omicron, qui représente désormais 20 % des contaminations, ne se concretise toujours pas, que du contraire.

Ainsi, selon le bilan quotidien de l’Institut de Santé publique Sciensano, le nombre moyen de nouvelles infections par jour entre le 11 et le 17 décembre a chuté de 35% pour atteindre 8.635. Dans le rapport de la veille, la baisse était de 33% et on repassait sous la barre des 10.000 (9.402) pour la première fois depuis le bilan du 13 novembre. Pour rappel, ce chiffre était de 10.163 dimanche, 10.974 samedi, 11.695 vendredi, 13.315 mardi dernier et près de 18.000 lors du pic de cette 4e vague début décembre.

Au cours de cette période, une moyenne de 75.448 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 13,4% (14,2% la veille). Le taux de reproduction est de 0,79, sachant que s’il est inférieur à 1, cela signifie que l’épidémie tend à s’atténuer.

-13% en soins intensifs, -19% de décès

Par ailleurs, entre le 14 et le 20 décembre, une moyenne de 190 personnes par jour ont été admises à l’hôpital en raison du Covid-19. Il s’agit d’une diminution de 30% par rapport à la semaine précédente. Il y a actuellement 2.646 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux belges, dont 732 dans des unités de soins intensifs. Il s’agit de diminutions respectives de 22% et 13% sur une base hebdomadaire. Le pic de cette 4e vague y a donc été atteint dans le bilan du 12 décembre avec 840 patients. Pour rappel, lors des trois précédentes vagues de Covid-19, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474 et 946.

Depuis le début de la pandémie, 95.175 personnes se sont retrouvées à l’hôpital en Belgique à la suite d’une infection au coronavirus.

Le nombre de décès par jour a également poursuivi sa baisse. Entre le 11 et le 17 décembre, on a en effet enregistré une moyenne de 38 décès par jour, soit une diminution de 19%.

Depuis le début de la crise sanitaire, un peu moins de 28.000 personnes sont mortes en Belgique des suites du Covid-19.