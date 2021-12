Le banc le plus efficace d’Europe

Amuzu contre Bruges. Ashimeru contre Saint-Trond. Raman et Aït El Hadj contre Seraing. Le banc d’Anderlecht empile les buts semaine après semaine.

Aucun club belge ne fait mieux que le RSCA dans ce domaine. Kompany aime d’ailleurs rappeler qu’il préfère "avoir du danger de partout plutôt qu’un seul buteur." Il insiste également sur le fait que chaque joueur de son noyau sait pertinemment bien ce qu’il a à faire en montant sur la pelouse. Au coup d’envoi ou à l’heure de jeu.

Les remplaçants font la différence

Les joueurs anderlechtois sortis du banc totalisent 19 actions décisives. La saison passée, sur 40 matchs, les Mauves n’avaient pu compter que sur 4 buts et 5 assists venus des remplaçants. Mais plus qu’avoir battu leur total de 2020-21, les Mauves ont obtenu des statistiques bien supérieures aux grands clubs européens. Aucune équipe de Premier League, de Liga, de Serie A, de Bundesliga, de Ligue 1 ou d’Eredivise ne peut proposer de tels chiffres.

Le PSV a de belles statistiques avec 15 actions décisives mais reste bien loin du RSCA. Manchester United, qui possède le banc le plus efficace de Premier League, est à 11 longueurs.

Personne ne fait mieux que Raman

Impossible également de trouver un remplaçant avec de meilleures statistiques que Benito Raman. À chaque fois qu’il monte sur la pelouse, il le fait le couteau entre les dents. Il n’a pas pu ajouter de buts ou d’assist à sa ligne de stat contre Bruges mais a profité des deux matchs précédents (un but et deux assists) pour atteindre un total de sept actions décisives en sortie de banc. Un seul homme fait aussi bien : Yorbe Vertessen. Le jeune Belge (20 ans) du PSV Eindhoven compte déjà quatre buts et trois assists.

Un trio au top

Raman n’est pas le seul à faire des dégâts quand il ne commence pas ses matchs dans le onze. Francis Amuzu a encore prouvé face à Bruges qu’il pouvait apporter énormément de vitesse et de profondeur au RSCA. Et qu’il était aussi capable de faire la différence. Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, Ciske n’a pas loupé la cible et a déjà planté trois buts et délivré un assist en montant au jeu.

Dernier maillon du trio : Majeed Ashimeru. Le Ghanéen (deux buts) est un peu moins décisif que Zirkzee (un but et deux assists) mais est l’un des joueurs les plus régulièrement sur le terrain en dernière partie de rencontre.

Aucun trio ne fait mieux que leurs treize actions décisives.