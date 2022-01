Les experts et la politique en temps de crise: la question du savoir face au pouvoir

Qu’elles soient sanitaire, énergétique, migratoire ou environnementale, les crises auxquelles doit aujourd’hui faire face notre société ont remis en lumière le rôle des scientifiques et des experts, redéfinissant par la même occasion le lien entre "savoir" et "pouvoir". Décryptage.

Certains se montrent omniprésents sur les plateaux de télévision, pendant que d’autres s’expriment quotidiennement sur les réseaux sociaux: loin de leurs labos ou de leurs bibliothèques, les scientifiques et autres experts de la connaissance dépoussièrent le genre et profitent des crises multiples qui fouettent aujourd’hui notre quotidien pour gagner la lumière.

En deux parties, nous tentons ici de décrypter un phénomène qui, s’il n’a rien de vraiment nouveau, tend à se diffuser plus largement à travers le prisme des médias sociaux. De quoi, aussi, interroger le lien qui articule aujourd’hui le savoir et le pouvoir, la connaissance et la décision, le scientifique et le politique. Le tout en bien plus que 280 caractères.