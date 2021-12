La police déploie un nouveau système pour attraper les passeurs de drogue

La police fédérale, les douanes et la zone de police de Grensleie organisent lundi soir un contrôle de police à Marke (Flandre occidentale), axé sur les passeurs de drogue.

Un nouveau système permettant de contrôler les véhicules de manière plus ciblée y est déployé. Ce système analyse les données des caméras routières et alerte les équipes de police sur les véhicules suspects.

Les contrôles se déroulent sur la E17 près de la station-service de Marke. La police analyse les données des caméras ANPR et le système envoie un signal aux équipes sur place lorsqu’un véhicule suspect s’approche. Il s’agit, par exemple, de véhicules qui ont déjà été utilisés pour des transports de drogue ou qui appartiennent à une personne connue pour des infractions liées à la drogue. Le nouveau système devrait garantir un contrôle plus efficace des véhicules et ainsi augmenter les chances d’attraper les passeurs.

Une équipe spécialisée de la police maritime et des équipes de la police routière sont à l’oeuvre à Marke. Elles détournent les voitures et les camions vers le dispositif où les occupants sont contrôlés. Les douanes sont également sur place avec un "backscatter", un fourgon équipé d’un scanner qui permet de détecter les marchandises dans les espaces cachés. "Les contrôles menés grâce à ce système permettent également une utilisation plus efficace des ressources de la police et des douanes", conclut la police.