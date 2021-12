Farid répond à votre question météo: un beau soleil ce mardi?

La question du jour est celle de Nathalie, de Walcourt: "Salut Farid, je passe la journée de mardi à Pairi Daiza. Penses-tu qu’on profitera d’un beau soleil? Quelles sont les conditions attendues? Merci d’avance!".

Salut Nathalie et merci pour ta question. Tu as de la chance puisque nous profiterons enfin d’une atmosphère plus sèche avec l’arrivée d’air plus froid par le nord.

En matinée, il y aura la possibilité de quelques bancs de brouillards givrants mais qui se dissiperont rapidement. Ensuite, je prévois beaucoup de soleil et un ciel bleu le tout accompagné de températures de saison mais une bonne gelée le matin!

Mon conseil: un bon gros manteau et un bonnet mais la journée sera très agréable et peu venteuse.

Et ailleurs sur le pays?

Bonne nouvelle puisque des conditions plus sèches prendront le relais mais au prix d’une masse d’air plus froide. Il faudra donc ressortir son bonnet le matin avec pas mal de soleil mais quelques brouillards englués sur les Flandres et le nord du pays jusqu’au Hainaut occidental sous une inversion de température. Néanmoins, ces derniers devraient se résorber avant midi pour les plus tardifs mais bon nombre de régions seront déjà au soleil (tout le sud dès le matin).

En cours d’après-midi, un beau ciel bleu d’hiver et des températures finalement de saison avec 2 à 4°C et un petit vent d’est nord-est faiblard. Enfin une meilleure qualité de l’air grâce à un petit brassage des basses couches et un super temps pour une promenade. Le soir, un ciel bien dégagé mais rapidement des gelées généralisées (jusqu’à -11°C dans les vallées ardennaises).

Pour mercredi, même type de temps avec du soleil, quelques voiles de cirrus et des brouillards encore plus rares le matin mais une bonne gelée à nouveau.