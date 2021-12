Pro League: Genk autorisé à reporter ses matches contre Malines et Oud-Heverlee Louvain

Rassemblée de manière extraordinaire lundi, l’Assemblée générale de la Pro League a autorisé le Racing Genk à reporter ses rencontres prévues contre Malines (26 janvier) et à Oud-Heverlee Louvain (29 janvier), a annoncé l’instance du football professionnel belge lundi.

Genk-Malines a été avancé au 19 janvier à 20h45. La nouvelle date d’OHL-Genk sera déterminée le 10 janvier.

Vendredi, le club limbourgeois avait obtenu gain de cause auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) après que la Pro League avait refusé de modifier le calendrier des matches de janvier 2022. Une décision qui avait poussé l’AG de la Pro League à se réunir de manière extraordinaire et en visioconférence lundi. Quelques heures plus tôt, Peter Croonen, président de Genk, avait démissionné de son poste de président de la Pro League, expliquant que "l’écart était trop important" entre ses deux casquettes.

En janvier, Genk sera privé d’une dizaine d’internationaux, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations et des matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans les zones Comnebol (Amérique du Sud), Concacaf (Amérique du Nord et Centrale) et Asie.

Le club limbourgeois avait soulevé le problème une première fois dès septembre, avant d’essuyer un refus lors du conseil d’administration de la Pro League le 10 novembre dernier, suite auquel le club s’était tourné vers la CBAS, qui a estimé qu’il y avait "atteinte à la concurrence".

Pour rappel, les fenêtres internationales hors-Europe avaient été ouvertes en août 2020 par la FIFA, la fédération internationale de football, à la suite des nombreuses remises causées par la crise sanitaire. Le CA de le Pro League avait acté le schéma de compétition en février 2021 et aucune objection n’avait été soulevée lors de la publication du calendrier en juin dernier.