Codeco du mercredi 22 décembre: Omicron, ce caillou dans la chaussure des autorités

Un Comité de concertation se tiendra ce mercredi, pour évaluer la situation sanitaire, faire le point sur la vaccination, envisager une stratégie à plus long terme. Malgré des indicateurs plutôt favorables, l’accélération des infections au variant Omicron en Belgique pourrait noircir le tableau, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un nouveau Comité de concertation (Codeco) réunira les autorités du fédéral et des entités fédérées ce mercredi à 14 h, au palais d’Egmont. Rien n’est à exclure avant qu’elle n’ait eu lieu, mais cette réunion qui précède les fêtes de fin d’année ne devrait pas aboutir à des mesures spectaculaires, ni dans le sens d’un gros tour de vis, encore moins dans celui de nets assouplissements.

Le nouveau confinement décidé aux Pays-Bas pourrait-il faire tache d’huile? Plusieurs sources cherchent à rassurer, la situation belge étant différente que la néerlandaise tant du point de vue du nombre de lits en soins intensifs que de la dose "booster" du vaccin, bien avancée chez nous auprès des plus de 65 ans et des personnes à risque.

Quatre points au menu

Le Codeco travaillera principalement sur quatre axes.

Il s’agit tout d’abord de faire le point sur l’évolution des indicateurs épidémiologiques et l’impact des mesures prises lors des précédents Codeco, dont le dernier s’était tenu le 3 décembre et avait notamment décidé de l’imposition du port du masque dès l’âge de 6 ans, du passage en mode hybride de l’enseignement secondaire et de la fermeture des écoles maternelles et primaires dès ce lundi 20 décembre.

Le deuxième sujet au menu sera celui de la vaccination, celle des 5-11 ans, qui vient de recevoir son feu vert en Belgique, mais aussi la dose de "booster" et l’accélération de son administration.

Le troisième volet concerne celui d’une stratégie à plus long terme, indispensable pour éviter le fameux "effet yo-yo" des mesures. En trame de fond figure toujours l’idée d’un baromètre qui permettrait de baliser les mesures en fonction de l’évolution de l’épidémie. Il s’agit aussi d’améliorer la prévisibilité et l’anticipation face aux rebonds, en planifiant par exemple les Codeco à plus long terme.

Enfin, les ministres devront évaluer la situation à l’aune de l’évolution du variant Omicron, qui représente désormais 20 % de l’ensemble des infections en Belgique. La dynamique d’accélération doit être prise au sérieux, puisque ce variant ne représentait encore que 10% des infections vendredi. Si les indicateurs sont actuellement favorables, certaines mesures pourraient donc être prises de façon préventive, dans l’éventualité d’une nouvelle vague à venir. Les experts du GEMS devaient d’ailleurs se réunir ce lundi soir pour évaluer la situation sanitaire.

Et l’enseignement?

Une autre question qui se pose est celle de l’organisation de la rentrée scolaire en janvier. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant du côté de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) que du ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR), on préfère ne pas tirer des plans sur la comète avant mercredi. Mais le scénario privilégié est celui d’un retour en présentiel, donc une fin de l’hybridation dans le secondaire. Quitte à conserver pour quelque temps encore le port du masque, y compris chez les élèves de primaire.