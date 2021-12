Nouvelles plaintes pour des faux CST contre 2 généralistes brabançons, un travailleur d’un centre de vaccination… et même une mule carolo

Un médecin urgentiste avait déjà été placé sous mandat d’arrêt

Fin novembre, des mesures fermes avaient été prises contre un médecin liégeois suspecté d’avoir fourni plus de 2.000 faux certificats de vaccination à la suite d’une plainte et d’une constitution de partie civile de l’Aviq (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité). Inculpé, Mouhamadou Diagne a été placé sous mandat d’arrêt pour faux informatique, fraude informatique et atteinte à un système informatique. Il est en aveu des faits, son mandat d’arrêt a été confirmé pour un mois. Originaire de Liège, l’homme, qui aimait l’argent ou encore les belles voitures, a délivré les CST contre rémunérations. Certaines d’entre elles étaient parfois importantes, allant jusqu’à 1.000 euros. L’inculpé comparaîtra dans le courant de la semaine prochaine devant la chambre du conseil de Mons, qui décidera de son maintien ou non en détention préventive.

Plusieurs tribunaux de première instance avaient reçu une requête en extrême urgence exigeant que ce médecin n’ait plus accès au système de vaccination Vaccinnet. L’Inami et l’ordre des médecins avaient également été saisis. Il n’est pas exclu que le médecin soit suspendu. Les faux certificats ont bien entendu été désactivés et les fraudeurs vont être poursuivis. Une plainte avait été déposée à leur encontre par les autorités compétentes.

Le cas du médecin urgentiste liégeois n’est donc pas un cas isolé, comme l’avaient déjà sous-entendu les autorités wallonnes. Une dizaine d’autres praticiens faisaient, en effet, l’objet d’enquêtes.