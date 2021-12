Il y a 55 ans, le dernier train à vapeur de la SNCB circulait entre Ath et Denderleeuw

Le 20 décembre 1966, le tout dernier train tracté par une locomotive à vapeur effectuait son dernier trajet officiel en Belgique, a rappelé lundi Info Belrail, qui milite pour la conservation du patrimoine ferroviaire belge.

"Le train omnibus 8155 est le dernier train voyageurs en service commercial de la SNCB remorqué par une locomotive à vapeur entre Ath et Denderleeuw. Peu avant 14H00, la locomotive à vapeur numérotée 29.013 se met en tête d’un train composé de 5 voitures tarant 215 tonnes", relate Philippe Touwaide, membre d’un collectif de quelque 15 passionnés.

Le 20 décembre 1966 était un jour de fête pour la SNCB qui célébrait l’adieu au train polluant et la généralisation du train électrique ainsi que ses premières locomotives bi-courant et poly-tensions permettant à l’époque de tracter de prestigieux Trans Europ Express.

Si le collectif Belrail rappelle ce jour historique, c’est pour faire pression sur la SNCB et les élus afin que des locomotives à vapeur puissent à nouveau circuler sur le réseau d’Infrabel, pilotées par des cheminots, certains jours de fête.

"Depuis 2014, plus aucune locomotive historique ni diesel ni à vapeur ne peut plus circuler sur le réseau d’Infrabel pour des raisons de sécurité. Des générations entières n’ont pas connu le train à vapeur et ne savent même pas que cela a existé", a indiqué M. Touwaide à l’agence Belga.

Constitué de passionnés du patrimoine archéologique, ferroviaire et industriel, Belrail a beaucoup milité pour la naissance d’un musée du train. Maintenant que Train World a ouvert, ils insistent pour que deux locomotives à vapeur soient équipée des dispositifs de sécurité TBL-1 + et puissent circuler lors d’occasions spéciales.