Le camping "Le Héron" à Alle-sur-Semois est vendu et doit être évacué

Le camping "Le Héron", à Mouzaive (Alle-sur-Semois) a été vendu. Les caravanes résidentielles doivent être évacuées avant la fin de l’année.

Très mauvaise nouvelle pour les habitués de ce sympathique camping situé le long de la Semois à Mouzaive (Alle-sur-Semois). Il a été vendu et les 130 caravanes résidentielles doivent être évacuées dans l’urgence. La date butoir est sans appel: le 31 décembre, tout doit être parti!

Contacté par nos soins, le propriétaire du camping, qui n’est autre que le bourgmestre de Vresse-sur-Semois Arnaud Allard, confirme l’info qui circulait depuis peu sur les réseaux sociaux: "Je suis contraint de vendre sinon je risquais de me retrouver en situation de faillite. Il faut comprendre que les zones inondables ont progressé de 400%, passant de 21 emplacements inondables à 91. De plus, un rapport de la Région wallonne, reçu fin de l’été, nous indique que, pour le renouvellement de notre permis, la majorité de nos places, si pas la totalité, sont trop petites. Il faudrait à tout moins les doubler".

Arnaud Allard. © ÉdA – Jacques Duchateau Une situation qui entraînerait des coûts énormes pour une rentabilité divisée par deux. Intenable. "Et surtout, il aurait fallu faire des choix pour garder un emplacement sur deux. Socialement très difficile. Quel était dès lors mon avenir à 30 ans avec une telle situation? J’ai posé le geste de céder le camping et j’ai contacté la majorité des clients par téléphone et recommandé expliquant la situation." La date de départ étant fixée, Arnaud Allard fera preuve de souplesse, en fonction des possibilités d’évacuation de chacun et de repli vers un autre camping.

Arnaud Allard: "Il faut savoir que la région est fort prisée par les investisseurs. À plusieurs reprises, j’ai déjà refusé des offres. Le Héron, c’est le projet d’une vie. J’ai acheté ici que j’avais 25 ans." C’est l’entreprise française Huttopiaqui se porte acquéreur. "Ils achètent en connaissance de cause. Ils voulaient un terrain vide de toute occupation pour faire un camping uniquement de passage. Pas pour des résidents à longue durée." Il faut noter que le camping le héron n’était pas occupé par des résidents domiciliés là. Mais uniquement des vacanciers.

Le but pour Huttopia sera de proposer du locatif de qualité, générant de nouveaux emplois.

On peut voir dans cette situation la fin probable d’un certain type de vacances. Arnaud Allard: "C’est le début de la fin des campings résidentiels en bord de rivière et ces campings feront place à des campings de passage."

D’autres campings de la région devraient probablement être confrontés aux mêmes soucis.

A priori, les nouveaux propriétaires prendront possession des lieux courant 2022.