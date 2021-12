Demeyer: "Les Néerlandais sont les bienvenus à Liège dans le respect des règles"

Les Pays-Bas étant confinés, Liège doit-elle craindre un afflux de Néerlandais pour les fêtes? Ils sont les bienvenus, mais dans le respect des règles.

Anvers, Gand, Maasmechelen ou encore Liège sont envahis depuis quelques jours par de nombreux Néerlandais qui viennent chez nous faire ce qui n’est plus autorisé dans leur pays d’origine, comme aller manger dans un restaurant ou effectuer leurs emplettes, en cette période de fêtes de fin d’année.

+ À LIRE AUSSI Les Pays-Bas confinés pendant les fêtes de fin d’année

Si les autorités communales déploient du personnel supplémentaire là où c’est nécessaire pour gérer les foules, notamment en région flamande, le phénomène n’est pas encore observé en Cité ardente, où les Néerlandais avaient déjà pris pour habitude d’effectuer leur shopping lors des fêtes, notamment sur le marché de Noël.

Du côté de la police locale de Liège, Benoît Ferrière, l’un de ses porte-parole, indique ainsi que les personnes provenant des Pays-Bas doivent se conformer aux lois belges en vigueur, en étant porteur d’un Covid Safe Ticket qu’ils doivent présenter là où on leur demande. Ou encore en portant un masque dans certaines situations pour les plus de 12 ans. Sauf lors des événements publics et privés qui sont soumis au Covid Safe Ticket.

"Le shopping transfrontalier entre Liège et Maastricht notamment est une pratique très courante", souligne-t-il. "Il n’y a pas de raison de s’y opposer, même si on reste attentif à la situation."

Interrogé, le bourgmestre Willy Demeyer (PS) abonde dans le même sens. Les Néerlandais "sont les bienvenus" en Cité ardente "dans le respect des règles". Comme la distanciation sociale, notamment.