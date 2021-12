Covid: le Codeco de ce mercredi 22 décembre débutera à 14h

Le comité de concertation qui doit réévaluer les mesures en vigueur contre la pandémie de coronavirus en Belgique se réunira ce mercredi après-midi.

On le savait depuis dix jours: le prochain Codeco aura lieu ce mercredi 22 décembre. On apprend désormais que la réunion débutera à 14h, toujours au palais d’Egmont à Bruxelles.

Ce comité de concertation, qui devrait être le dernier de 2021, aura donc un peu moins de trois semaines après le comité de concertation qui s’était tenu le 3 décembre. Ce dernier, qui se réunissait alors pour la troisième semaine d’affilée, avait notamment décidé de l’imposition du port du masque dès l’âge de 6 ans, du passage en mode hybride de l’enseignement secondaire et de la fermeture des écoles maternelles et primaires dès ce lundi 20 décembre.

Indicateurs Covid en baisse

Les chiffres de la 4 vague de l’épidémie de Covid-19 en Belgique étaient alors au plus haut. On est depuis lors passé de 18.000 nouvelles contaminations par jour à moins de 10.000 dans le rapport de Sciensano communiqué ce lundi matin. La situation en soins intensifs a aussi fini par s’améliorer, passant de 840 lits occupés le 11 décembre à 746 huit jours plus tard. Pour rappel, lors des trois précédentes vagues de Covid-19, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474 et 946.

Les signaux sont donc encourageants et auraient pu inciter à une levée des restrictions. Le ministre-président flamand Jan Jambon avait d’ailleurs indiqué le 9 décembre sa volonté de plaider dans ce sens pour le secteur de la culture et de l’événementiel.

La menace Omicron

Mais il y a un mais. La faute au variant Omicron, qui se répand rapidement dans la population et conduit plusieurs pays à resserrer encore la vis. Ainsi, nos voisins hollandais ont décidé de se reconfiner pour les fêtes de fin d’année et des mesures sont envisagées en Allemagne " dans les plus brefs délais ".

Quid chez nous? La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a assuré dimanche qu’un lockdown n’est pas sur la table du gouvernement à ce stade, soulignant au passage qu’il ne devrait pas non plus y avoir d’assouplissements à attendre ce mercredi. De son côté, l’infectiologue pédiatre Dimitri Van der Linden, membre du GEMS, le groupe d’experts qui conseille les autorités, souligne dans une interview à DH Radio ce lundi matin que "la situation des Pays-Bas est différente, au moins sur trois aspects. D’abord, leur capacité en lits de soins intensifs par 100.000 habitants est la moitié de la nôtre. Ensuite, 65% de leurs lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19, contre 40 chez nous. Et enfin, il y a les doses booster. On estime que 8,5% des Néerlandais l’ont reçue, contre 27% chez nous."

Nul doute que les discussions vont encore aller bon train d’ici le Codeco de mercredi 14h.

+ Découvrez une préface complète du Codeco de ce mercredi 22 décembre en fin de journée ce lundi sur notre site www.lavenir.net/coronavirus et dans L’Avenir de ce mardi, sur tablette, smartphone ou PC