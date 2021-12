La reconversion d’une ancienne animatrice télé, un impressionnant défi pour Viva For Life, des anecdotes de curés... en wallon: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 20 décembre.

1. Rwanda: des fonds gaumais ont permis de rénover une église

L’église Notre-Dame du Rosaire (Rwanda) a bénéficé d’un agrandissement grâce à des dons de plusieurs gaumais. 2000 rwandais peuvent désormais assister à la messe dans un cadre spacieux.

2. Qu’est devenue Anouchka, l’animatrice du «chocolat show»?

Figure emblématique de RTL dans les années 80, Anouchka Sikorsky s’est reconvertie dans l’écriture. Son sixième roman vient de sortir. Rencontre.

3. Eric, de Paliseul, a marché 100 km pour Viva For Life

Éric Van Mensel vient de réaliser un sacré défi: marcher cent kilomètres en moins de 24 h pour l’opération Viva for life.

4. Sportive de l’année: «Nous méritions toutes les trois de l’emporter»

Nina Derwael a remporté le trophée de Sportive de l’année à l’issue d’un scrutin très serré. La gymnaste belge s’impose pour la troisième fois, devant Nafi Thiam et Emma Meesseman.

5. «Elle était une fois»: le puzzle d’une vie insaisissable

Dans "Elle était une fois", Yaël Neeman fait l’étonnant portrait d’une femme à travers les témoignages de celles et ceux qui l’ont croisée.

6. Le calendrier 2022 de Nathalie Soleil, comportementaliste canin et photographe

Sa passion pour les chiens permet à Nathalie de développer ces deux activités complémentaires, la photographie et le comportementalisme canin, dans lesquelles elle s’épanouit. Ses followers sur les réseaux ont choisi les photos du calendrier 2022 qu’elle vend au profit d’associations de protection animale.

7. Un coup de pouce qui ne sauvera pas les petites radios du BW

La Province est prête à donner un coup de main aux radios indépendantes brabançonnes wallonnes. Mais ce ne sera pas un financement récurrent.

8. D’amusantes histoires de curés en wallon: «Elles sont vraies à 99%»

Quand un curé rencontre un autre curé, qu’est-ce qu’ils se racontent? Des… pasquéyes. Ces histoires drôles et ces drôles, Bernard Van Vynckt, le curé de la messe en wallon du lundi des Fêtes de Wallonie, les a entendues tout au long de sa carrière. Il a décidé de les coucher sur papier, en wallon et en français. Et ça donne un livre succulent. On en cause one miète avec lui.

9. L’œil d’Olivier Doll: «Un Topper frustrant pour les deux équipes»

Notre consultant estime qu’Anderlecht a manqué de lucidité à Bruges, tandis que Charleroi s’est montré efficace.

10. Pfizer devrait se pencher sur le cas liégeois

La crise est de retour. Déjà. Pour le Standard, elle est un peu comme la pandémie de Covid: on pense que les choses vont finir par aller mieux. Mais en fait non. Ce dimanche, il n’a pourtant pas été question de vaccinés ou de non-vaccinés mais juste d’un non-match. Un de plus.

