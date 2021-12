Best Of foot local: des princesses, un carton en D2 ACFF et une simulation ratée

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. Une remontada et des princesses

En P4 liégeoise, retournement de match complètement fou entre Couthuin B et Faimes B. Alors que les locaux menaient 4-0 après seulement une demi-heure de jeu, les joueurs d’André Brugmans ont réagi pour arracher un nul inespéré au vu de cette première mi-temps sur le score exceptionnel de 5-5. Le coach faimois y est d’ailleurs allé de sa petite expression. "On a joué comme des princesses en première mi-temps. Ce fut d’ailleurs la pire mi-temps de notre saison."

2. 50 tickets boisson offerts

En D2 ACFF, c’était un peu Noël avant l’heure pour les supporters d’Hamoir. Pour les remercier du soutien inconditionnel depuis le début de la saison, les Rats ont offert à leur fidèle suiveur pas moins de cinquante tickets boisson. Bien vu!

3. Dix défaites plus tard

Toujours en D2 ACFF, Verlaine a enfin su stopper la série noire. Après dix défaites de rang, les hommes de Marc Segatto ont arraché un nul contre Waremme, qui menait pourtant au score. La "gueulante" de l’emblématique entraineur hesbignon à la mi-temps a donc porté ses fruits.

4. Première historique

Suite à sa victoire 5-2 contre Molignée, Lustin a su se qualifier pour la première fois de son histoire pour la demi-finale de la Coupe de la Province namuroise. Et au vu de la fête, certains réveils ont dû être compliqués...

5. Festival de buts en une mi-temps

Lors de la rencontre entre Jodoigne B – Incourt, les supporters qui sont arrivés au stade en deuxième mi-temps ne se sont pas ennuyés! Pas moins de neuf buts ont été inscrits en deuxième partie de match, ce qui donne un score final serré de 5-4. Il est à peu près certain que le discours des coachs à la mi-temps était plutôt porté sur l’offensive.

6. Une simulation ratée

Malgré la belle victoire de Tubize contre Jette (4-0), Lkoutbi ne gardera pas un bon souvenir de cette rencontre. L’avant tubizois s’est vu exclure pour une simulation dans le rectangle adverse, alors qu’il était déjà averti. Il faudra être plus discret la prochaine fois.

7. Collette nous fait une Bolat/Proto/Bodart

Voir un gardien marquer est toujours extrêmement rare. En D1, Proto et Bodart y sont arrivés tandis qu’en Champion’s League, les Rouches se souviendront à jamais de ce but face à l’AZ. Pour Mons B, c’est Collette, le portier, qui a su égaliser en Coupe du Hainaut, permettant aux siens d’aller en prolongations. Malheureusement pour le héros du jour, Beloeil va quand même finir par s’imposer aux penaltys. Pas de chance...

8. 13 buts marqués en D2 ACFF!

Quel match de folie d’Acren en D2 ACFF! La Real s’est baladée contre Durbuy, remportant la rencontre 13-1! Il faut remonter à très loin pour voir un tel écart à ce niveau de compétition. Pour l’anecdote, le but marqué par Durbuy est… un auto but. Comme quoi, quand ça ne veut pas...

9. Doublé pour «Poulet» sous ses nouvelles vareuses

Avant match, Jérôme Colin indiquait "être content de pouvoir évoluer dans de nouvelles vareuses. Celle-ci me va mieux, j’ai plus de place dedans." Ce à quoi ses équipiers rétorquaient, "tu n’as plus qu’à marquer dès lors". Aussitôt dit, aussitôt fait, "Poulet" a inscrit un doublé.

10. Un kop de … deux Ultras

Lors de la rencontre entre Sprimont et Gouvy, deux jeunes ont mis l’ambiance! Pétards, chants, les deux petits Ultras ont donné de leur corps pour encourager leur équipe. C’est finalement Gouvy qui s’est imposé à la toute fin de rencontre sur un but de l’inévitable Grandjean.