"Il Divo" en deuil après le décès d’un membre du groupe

Les fans du quatuor "Il Divo" pleurent la mort de Carlos Marin. Le chanteur espagnol est décédé hier dimanche à l’âge de 53 ans.

"C’est avec le cœur lourd que nous vous informons que Carlos Marin, notre ami et partenaire, est décédé. Il manquera à ses amis, sa famille et ses fans. Il n’y aura jamais une autre voix ou une autre âme comme celles de Carlos. Pendant 17 ans, nous avons participé tous les quatre à cet incroyable voyage avec "Il Divo", et notre cher ami va nous manquer. Nous espérons et prions pour que cette belle âme repose en paix."

C’est par ces quelques mots que David Miller, Urs Bülher et Sébastien Izambard, les membres du groupe "Il Divo", ont annoncé, ce dimanche, sur les réseaux sociaux, la disparition tragique de leur ami et chanteur.

Si les circonstances de son décès sont encore inconnues - certains médias évoquent une infection au coronavirus -, l’artiste est décédé à l’hôpital royal de Manchester (Royaume-Uni) à en croire plusieurs médias britanniques.

Alors qu’il devait donner une série de concerts outre-Manche à l’occasion des fêtes de fin d’année, le quatuor avait récemment annoncé qu’il reportait ces représentations à 2022 pour cause de maladie. Aucune explication complémentaire n’avait alors été donnée.

Fondé en 2003, "Il Divo" est devenu célèbre très rapidement en mélangeant des tubes de la culture pop avec des airs lyriques ou de musique classique.