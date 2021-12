Covid: Éric Boever (RTBF) agressé lors de la manifestation contre l’obligation vaccinale

De nombreuses personnes, dont un journaliste de la RTBF, ont été blessées lors des échauffourées qui ont suivi la manifestation contre les mesures sanitaires, ce dimanche, à Bruxelles.

Comme nous vous l’annoncions hier dimanche, la manifestation contre une obligation vaccinale et l’usage du Covid Safe Ticket s’est terminée par quelques échauffourées entre des casseurs et la police.

Selon la police bruxelloise, 55 personnes ont été arrêtées en marge de la manifestation. Il s’agit de 48 arrestations administratives et sept arrestations judiciaires.

Un manifestant, blessé, a dû être transporté à l’hôpital par mesure de précaution.

Dimanche soir, la RTBF a également indiqué que l’une de ses journalistes couvrant la manifestation a été agressée et qu’elle porterait plainte.

"Le RTBF demande le respect de ses équipes de reportages et le respect de la liberté d’information", a notamment rappelé Laurent Mathieu, le présentateur du JT de 19h30, ce dimanche.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la Ministre des Médias a par ailleurs affiché son "soutien à la RTBF et à ses équipes face à cette agression inacceptable".

"Si la liberté d’expression est un fondement de la démocratie, la liberté de la presse l’est aussi, souligne Bénédicte Linard. Aucun journaliste ne devrait craindre pour sa sécurité parce qu’il exerce son métier."

Comme le précise " La Libre Belgique ", le journaliste agressé n’est autre qu’Éric Boever.

D’abord traité de "collabo" par des jeunes très remontés qui l’ont reconnu alors qu’il rejoignait son équipe sur la place du parc du Cinquantenaire, le reporter a ensuite été encerclé par une vingtaine de manifestants. C’est à ce moment-là qu’il a reçu du spray au poivre dans les yeux.

"Là, je n’ai plus rien vu, plus rien compris, raconte-t-il. Je marchais à tâtons, me cognant dans les arbres. Certains manifestants ont tenté de calmer l’affaire et m’ont aidé. Je me suis, avec l’aide de l’un d’eux, rendu aux urgences de la clinique Saint-Michel, qui est à côté, pour aller consulter un ophtalmo."

"Ce n’est pas la première fois que je me fais prendre à partie par des manifestants", se souvient Éric Boever. Lors du rassemblement du Bois de la Cambre, le journaliste et son équipe avaient déjà été la cible de certains contestataires.