Après les incidents racistes lors de Bruges-Anderlecht, Christian Kabasele dénonce: "Éduquez vos enfants!"

L’international Belge, grand défenseur de la cause contre le racisme, s’est indigné une fois de plus après les incidents lors de Bruges-Anderlecht.

Ce n’est pas le jeu sur le terrain, mais le comportement des supporters de Bruges qui a été une épine dans le pied de Vincent Kompany. "Nous avons été traités de singes bruns pendant tout un match ici", a-t-il déclaré devant le micro du détenteur des droits Eleven Sports.

Plusieurs Diables réagissent

En plus de Romelu Lukaku, Christian Kabasele s’est indigné sur Twitter. Grand combattant du racisme, le Belge a écrit un message explicite. "Tout part du bas de l’échelle et remonte vers le haut de la pyramide! Il est temps d’agir et fermement contre ces imbéciles et de les sortir de nos stades et surtout ÉDUQUEZ vos enfants! #NoToRacism"

Ce message, équivoque, rappelle que les problèmes de racisme, en plus de l’antisémitisme et de l’homophobie, sont récurrents du côté de Bruges et plus globalement dans le milieu du football. Comme certains acteurs du ballon rond le demande, il est temps que les instances prennent (enfin) des décisions importantes et nécessaires.