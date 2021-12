Tapsoba, durement touché lors d’un contact avec Runarson, sort du terrain avec une sérieuse blessure au tibia (images)

Le Standard risque d’être privé pendant un long moment de son attaquant burkinabé, victime d’une sérieuse blessure au tibia.

Quelle soirée cauchemardesque pour le Standard. En plus de la défaite subie à OHL (2-1), les Rouches ont aussi perdu leur attaquant Abdoul Fessal Tapsoba pour un long moment. C’est d’ailleurs l’une des phases les plus discutées de ce dimanche soir.

Suite à une mauvaise passe en retrait de la défense louvaniste, l’attaquant burkinabé se retrouve seul en face-à-face avec Runarsson. Après avoir tiré sur le gardien, ce dernier s’encastre sur l’avant de 20 ans et ses crampons sur son tibia.

Criant de douleurs, le jeune joueur du Standard est sorti du terrain en pleurs sur civière, visiblement sévèrement touché. À l’issue de la rencontre, son coach Luka Elsner pestait d’ailleurs sur l’arbitrage. "Je pense à mon joueur qui a une entaille de quinze centimètres sur le tibia, et on me dit qu’il n’y a pas penalty. À quel moment ce n’était pas penalty? "

Il reste désormais à attendre la durée exacte de l’indisponibilité du Burkinabé mais au vu des images, celle-ci risque d’être longue.