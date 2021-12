"L’Amour est dans le pré": des "Je t’aime" et une séparation

La 13e saison de "L’Amour est dans le pré" touche à sa fin. Ce dimanche, lors de l’avant-dernier épisode, certains couples se sont formés tandis que d’autres se sont éloignés.

Que s’est-il passé dans la vie des candidats de "L’Amour est dans le pré", ce dimanche? Résumé.

Florent, Grégory et Alain en couple

Comme Florent, de Court-Saint-Etienne, qui semble filer le parfait amour avec Amandine, Grégory, l’éleveur de Péruwelz, a trouvé le bonheur auprès de Rosanna.

Envoyé en Laponie avec sa prétendante, le souriant Picard profite de la vie de couple entre une séance de rafting mouvementé et un jacuzzi à proximité de leur chalet enneigé.

Enfin, entre Alain, le fermier laitier de Sprimont, et Janique, ça colle également pas mal cette saison. Pour les deux amoureux, c’est la vie de château. Reste à ne pas brûler les étapes pour l’éleveur qui souhaite déjà inviter sa chère et tendre à le rejoindre dans son exploitation.

Tout doux pour Fabian

Contrairement à son frère Florent, Fabian doit mettre le pied sur le frein avec sa prétendante.

Si le courant passe bien avec Anna, cette dernière l’invite à ne pas la brusquer. À voir si le jeune homme parviendra à ne pas lui faire peur.

Pas d’histoire d’amour pour Nicolas…

À Malte pour passer plus de temps avec son seul prétendant de la saison à s’être déplacé chez lui, Nicolas n’a pas ressenti ce petit truc en plus pour Giuliano. Résultat des courses? Le candidat d’Ortho a mis fin, en douceur, à leur romance.

Et pas de voyage pour Valentine

À Genappe, Valentine n’est même pas partie en voyage avec un de ses prétendants. Et pour cause, la jeune femme, très distante avec Nicolas et Dino, a choisi… de rester seule en attendant de trouver la perle rare. Point positif: la Brabançonne sait désormais ce qu’il lui faut, à savoir un homme qui vient du même monde qu’elle.

Une séparation pour Jean

Incapable de délaisser son boulot et visiblement peu intéressé par les charmes de Rotterdam, Jean, d’Ouffet, n’a pas été ménagé par Marine.

Alors que les deux candidats étaient attablés, la Liégeoise a vidé son sac: "On s’entend bien. Je pense que le courant passe bien. Mais, en dehors de ça, je ne sais pas ce que tu penses. Et ça, c’est difficile pour moi. Je crois qu’on aurait pu avoir des moments un peu plus sincères à deux, qu’on n’a pas spécialement eus."

Passablement énervée et déçue par le comportement de l’agriculteur, Marine, pour qui "les choses sont claires", le laisse seul à Rotterdam.