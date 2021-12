La NBA va obliger les équipes touchées par le Covid à recruter des joueurs supplémentaires

La NBA est actuellement touchée par une vague de contaminations.

La NBA et la NBPA (Association des joueurs de NBA) sont parvenues à un accord dimanche soir sur les règles entourant le recrutement de joueurs supplémentaires pour les équipes à court de joueurs à cause du Covid-19, selon une note obtenue par le média spécialisé ESPN.

Les règles décrites dans le document sont entrées en vigueur dimanche soir et resteront en place jusqu’au 19 janvier, date à laquelle la Ligue donnera aux équipes de nouvelles indications.

En vertu de cet accord, les équipes seront autorisées à recruter un joueur pour chaque cas positif de Covid-19 dans leur effectif.

Les équipes auront en revanche l’obligation de recruter au moins un joueur si elles ont deux cas positifs de Covid-19, au moins deux joueurs si elles ont trois cas positifs, et au moins trois si elles ont quatre cas positifs ou plus.

Ces joueurs de remplacement, qui pourront désormais jouer plus de 50 matches par saison, ne seront par ailleurs pas pris en compte dans le calcul du plafond salarial de l’équipe ni de la taxe de luxe qu’elle pourrait payer.

La NBA a reporté cinq matches dimanche - trois qui devaient se jouer dimanche (Atlanta-Cleveland, Brooklyn-Denver et Philadelphie-La Nouvelle-Orléans), ainsi que Toronto-Orlando, prévu lundi, et Brooklyn-Washington, mardi - en raison de l’augmentation fulgurante du nombre de cas de Covid-19.

Sur les six derniers jours, plus de 60 joueurs ont été placés en protocole sanitaire, dont la vedette des Hawks Trae Young, les trois stars des Nets, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, ou le MVP 2019 et 2020 Giannis Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks.