Chiffres Covid ce lundi 20 décembre en Belgique: les nouveaux cas sous la barre des 10.000 par jour et moins de 750 patients en soins intensifs

Les indicateurs de la pandémie de coronavirus en Belgique sont toujours à la baisse dans le rapport de Sciensano ce lundi matin.

Face à la menace du variant Omicron, nos voisins hollandais ont décidé d’un reconfinement pour les fêtes de fin d’année et que des mesures sont envisagées en Allemagne " dans les plus brefs délais ", qu’en sera-t-il chez nous lors du Codeco de ce mercredi 22 décembre? La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a assuré dimanche qu’un lockdown n’est pas sur la table du gouvernement à ce stade. Et le bilan Covid de ce lundi confirme que la tendance est toujours à la décrue plutôt qu’au rebond.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique est en effet repassé sous la barre des 10.000, selon les chiffres épidémiologiques de l’Institut de santé publique Sciensano de dimanche communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ce lundi matin.

Les contaminations en baisse de 33%

Entre le 10 et le 16 décembre, il y a ainsi eu 9.402 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 dépistées en moyenne par jour, ce qui correspond à un recul de 33% par rapport à la période de sept jours précédente. On repasse sous la barre des 10.000 pour la première fois depuis le bilan du 13 novembre. Pour rappel, ce chiffre était de 10.163 dimanche, 10.974 samedi, 11.695 vendredi, 13.980 lundi dernier et près de 18.000 lors du pic de cette 4e vague début décembre.

Au cours de la même période, près de 76.500 tests ont été effectués par jour en moyenne pour un taux de positivité de 14,02%.

Moins de 200 hospitalisations par jour

Du 13 au 19 décembre, il y a eu près de 196 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, un nombre lui aussi en baisse. Au total, 2.611 personnes (-37 par rapport à la veille) étaient hospitalisées dimanche en Belgique en raison du Covid-19, dont 746 patients traités en soins intensifs, un nombre en baisse de vingt unités par rapport à la veille et à nouveau en deçà des 750, un cap qui n’avait plus été atteint depuis la fin novembre. Le pic de cette 4e vague y a donc été atteint dans le bilan du 12 décembre avec 840 patients. Pour rappel, lors des trois précédentes vagues de Covid-19, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474 et 946.