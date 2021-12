Débrief sportif du week-end: un Topper sans vainqueur, Charleroi déroule, du spectacle à Namur

De la Pro League, du football à l’étranger, le cyclocross de Namur et le gala du sport, le week-end a été riche en émotions sportives.

GALA DU SPORT

FOOTBALL

Belgique

Mais qui peut arrêter le leader de D1A? Au Parc Duden, les Unionistes ont sorti une nouvelle grosse performance.Menés 0-2 à la mi-temps, les hommes de Felice Mazzù sont parvenus à arracher leur quinzième succès de la saison dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp du malheureux Daland.

Dimanche, après quatre victoires consécutives chacun, le Club de Bruges et le Sporting d’Anderlecht ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche après-midi lors de l’affiche de la 20e journée de championnat. Un partage qui place les Brugeois, 40 points, à six unités de l’Union Saint-Gilloise. De son côté, Anderlecht reste quatrième avec 35 unités, à une longueur de l’Antwerp et cinq de son adversaire du jour.

Malmenés en première période, les Carolos ont pu compter sur un excellent Hervé Koffi et Shamar Nicholson, auteur d’un triplé et d’une passe décisive. Au classement, les Zèbres sont 6e avec 32 points, à trois longueurs de la 4e place occupée par Anderlecht. De son côté, après un bon début de saison, Eupen rentre tout doucement dans le rang et pointe au 10e rang avec 25 unités.

Le Standard s’est incliné 2-1 dimanche à OHL Louvain lors du match de clôture de la 20e journée de Jupiler Pro League.Mathieu Maertens (15e, 38e) a ainsi mis un terme à une série de trois défaites pour des Louvanistes, qui se hissent en 13e position avec 23 points tout comme le Standard (12e). Colins Fai a réduit le retard des Rouches dans les arrêts de jeu (90e+4)

A l’étranger

CYCLISME

TENNIS

BASKET

AUTRES