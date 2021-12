BNXT League : Lisboa/Llorente, des paris gagnants dans la défaite

Les deux meneurs ont fait de bons débuts dans leur nouvelle équipe ce week-end.

Si le Spirou et le Brussels se sont tous les deux inclinés ce week-end, respectivement face à Malines (79-88) et en déplacement à Ostende (80-78), ce revers n’est pas le seul point commun entre les deux équipes. L’une comme l’autre s’affichait avec… un nouveau meneur de jeu. Et après cette première sortie, on peut dire que dans les deux cas, le pari se révèle déjà gagnant malgré la défaite.

Lisboa, l’insouciance de la jeunesse

Écarté des parquets suite à des problèmes de santé cet été, le petit prodige portugais Rafael Lisboa a fait ses grands débuts vendredi soir. Des débuts encourageants malgré un clair manque de rythme. Défensivement, ça a été plutôt compliqué pour lui, surtout face à la vivacité de l’Américain Shizz Alston. Donnons-lui tout de même encore un peu de temps pour qu’il retrouve la bonne carburation, lui qui disputait son premier match officiel depuis six mois.

Par contre, de l’autre côté du terrain, même s’il a été en manque de réussite au périmètre (1/8 à 3 points), Rafael Lisboa a laissé entrevoir de belles choses. Une belle vista qui lui a permis de délivrer sept passes décisives dont Alex Libert s’est régalé. Le jeune homme de 22 ans a aussi démontré qu’il avait un sacré caractère, n’hésitant pas à prendre ses responsabilités sur quelques shoots compliqués. Une belle première qui va sans conteste apporter un plus dans l’effectif de Sam Rotsaert tant sa compatibilité avec Milan Samardzic ne fait pas l’ombre d’un doute. À confirmer mercredi face à Alost dans une rencontre cruciale en vue du Top 5.

Llorente, le chef d’orchestre qui manquait

Si Rafael Lisboa a pu faire ses débuts au Spirou, c’est aussi "grâce" au départ vers le Brussels de… Sergio Llorente. Le meneur espagnol a en effet laissé sa place dans l’effectif carolo pour déménager dans la capitale. Et lui aussi, en quelques minutes, a prouvé qu’il allait être très utile à Jean-Marc Jaumin.

Si, par le passé, le jeu bruxellois était particulièrement décousu, en déplacement à Ostende, le Phoenix a laissé entrevoir quelque chose de plus structuré. Directement intronisé dans le cinq de base, le Madrilène de 31 ans a dicté le tempo de la rencontre. Au final, il termine cette première sortie avec 31 minutes au compteur, 13 points (dont quelques gros shoots à trois points qui ont fait sortir de ses gonds Dario Gjergja) et 3 passes.

Mais surtout, il a permis de libérer d’autres joueurs, à l’image de Terry Deroover. En délicatesse avec son shoot depuis le début de la saison, le Bruxellois a pu profiter des espaces créés par son meneur pour faire mouche. Libéré de cette corvée de montée de balle, le shooteur a pu se concentrer sur ce qu’il fait de mieux : shooter. Résultat : 16 points dont 4/5 à 3 points.

Que ce soit du côté du Spirou ou du Brussels, la première de leur nouveau meneur de jeu est plus que positive et tous les deux ont facilité le jeu de leurs coéquipiers. Il ne manquait finalement que la victoire pour que la soirée soit parfaite. Mais tant Lisboa que Llorente vont faire du bien et permettre aux Carolos et aux Bruxellois de faire un pas en avant pour le reste de la saison.