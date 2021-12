Aussi des chants antisémites et homophobes

Refaelov, sifflé tout le match, a réagi en gentleman. Hoedt, lui, a provoqué les supporters brugeois.

Les incidents racistes impliquant Kompany et son staff ne sont pas les seuls qui ont pollué le Topper. Avant le coup d’envoi, déjà, une partie du public chantait le répugnant "Alle Joden zijn homo" ("Tous les juifs sont homosexuels"), des paroles qui ont été répétées une fois dans le courant du match. Les chants venaient du kop derrière le but de Mignolet en première mi-temps. Ils n’ont pas duré longtemps mais étaient clairement audibles.

Si le match delegate de l’Union belge les a entendus, Bruges risque une amende. Ce ne serait pas la première sanction de ce genre après un match entre les deux clubs. Anderlecht s’est pris deux amendes dans le passé pour le fameux "Alle boeren zijn homo" ("Tous les paysans sont des homosexuels"), Bruges et Noa Lang ont été sanctionnés pour les "Liever dood dan Sporting-jood" ("Plutôt mourir que d’être un juif du Sporting").

Est-ce que le retour à Bruges de l’Israélien Lior Refaelov a donné la lumineuse idée au kop brugeois d’entonner ce refrain? Ou est-ce que les Brugeois ont simplement voulu viser les Anderlechtois en général? En tout cas, Refaelov s’est comporté en vrai gentleman tout au long du match. Sifflé à chaque touche de balle, il n’a pas eu une seule réaction inappropriée envers les supporters qui l’ont adoré entre 2011 et 2018. Refaelov a d’ailleurs joué un excellent match dans des conditions très difficiles.

Wesley Hoedt, par contre, n’a pu s’empêcher de provoquer les supporters après avoir inscrit le 1-2. Il a couru vers les fans de Bruges en leur tendant l’oreille. Très logiquement, il s’est pris la carte jaune. "Bien sûr que ce n’était pas nécessaire de faire cela, avouait Hoedt après le match. Je me suis pris une jaune évitable. C’était une réaction émotionnelle. Non, je n’ai pas fait cela par rapport aux incidents racistes, vu que je ne savais pas que notre coach avait été traité ainsi. Par contre, les supporters avaient sifflé, crié, craché et jeté des objets. Pendant l’échauffement, déjà, Lior et moi avions été visés par les supporters de Bruges. Cela fait partie du football, mais il y a des limites. Quand on fait ça, il ne faut pas pleurer quand on réagit. Qu’ils se regardent dans le miroir."

"Et c’est valable pour les joueurs aussi", pestait Philippe Clement devant le micro de la VRT radio un peu plus tard.

Bref : ce n’était pas le grand amour entre Brugeois et Anderlechtois à l’issue du match pourtant agréable à suivre.