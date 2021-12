Vincent Kompany: "On nous a traités de singes"

Vincent Kompany a pointé le comportement raciste des supporters du Club Bruges.

"J e rentre chez moi dégoûté."

Vincent Kompany a passé 1 minute et 21 secondes devant le micro d’Eleven néerlandophone. Et encore moins devant leurs homologues francophones.

Deux fois, il a quitté l’interview sans laisser le journaliste terminer sa question. Trop énervé pour s’étendre sur le sujet. S’il n’avait pas eu l’envie de vider son sac, il aurait carrément refusé de venir.

La raison de la colère du coach d’Anderlecht tient en un mot : racisme. "Mes joueurs, mon staff et moi avons été insultés, traités de singes et d’autres choses racistes du genre", lance-t-il sans détour. Il marque une pause et ajoute : "J’ai du mal avec cela."

Le club a appuyé les propos de son coach via un communiqué condamnant le racisme dans les stades.

Depuis les sièges réservés à la presse, installée dans le haut de la tribune du côté des bancs, impossible d’entendre les cris dont parle Vincent Kompany. Même son de cloche chez Wesley Hoedt et le coach Philippe Clement, pourtant mieux mis. Ils n’ont "rien entendu".

On peut, par contre, affirmer que des cris antisémites et homophobes ("Tous les juifs (NDLR: quolibet adressé aux Anderlechtois) sont des homos") ont été entonnés depuis les tribunes en début de rencontre.

Kompany n’est pas venu en conférence de presse

L’attaché de presse d’Anderlecht a dû convaincre Wesley Hoedt de se présenter devant les médias pour quelques questions. Aucun autre joueur ne voulait sortir du vestiaire.

Vincent Kompany a, lui, refusé de se présenter en conférence de presse. Il est passé du vestiaire au bus. Le visage fermé. "Chacun réagit différemment à ce genre de situation, déclare Philippe Clement, laissé seul devant la presse par son homologue du jour. Et je respecte la décision de Vincent Kompany."

Philippe Clement est le genre de coach à vivre son match à fond. Il entraîne souvent ses supporters dans son enthousiasme. "Je n’ai pas excité le public pour autant", se défend-il.

Et certainement pas à franchir la ligne rouge. Le coach de Bruges a directement condamné le comportement de "certains individus n’ayant pas leur place dans les tribunes de Bruges". Des termes repris dans un communiqué du club condamnant des personnes ne représentant "ni les normes ni les valeurs du Club."

Les Brugeois traînent depuis un moment une réputation. Les récents épisodes comme le passage à tabac d’un supporter de Manchester City, les cris antisémites de Noa Lang lors de la fête du dernier titre ou les cris de singes et autres "négros" lancés par cinq ou six personnes à l’encontre des remplaçants du Standard il y a quelques semaines font tache sur un CV sportif impeccable ces dernières saisons. "Ce n’est pas simple dans d’autres stades non plus, nuance Kompany. Mais nous avons beaucoup donné pour ce pays. Nous venons ici pour jouer au football et pour donner du plaisir aux gens."

Wesley Hoedt allait dans ce sens. Considérant que tout Belge doit avoir du respect pour la personne qu’est Kompany. "Et peu importe le maillot qu’il porte. Un Belge doit avoir conscience de ce qu’il a apporté au football. Ce genre de choses ne peut pas exister dans les stades."

Les joueurs veulent une action de la fédération

Pour certains, la rivalité historique entre des équipes que tout oppose dépasse le cadre du terrain. "Mais je ne comprendrai jamais qu’on puisse aller jusque-là pour des raisons de concurrence. Tu viens quand même au stade pour supporter ton équipe, où souvent il y a des joueurs de plein de nationalités, non?, s’interroge Hoedt. Si les supporters veulent balancer des trucs sur ma famille ou ma mère, qu’ils se fassent plaisir. Mais le racisme doit être banni. Ça me dégoûte. Il s’agit d’une question de respect entre personnes. Nous, joueurs, en avons marre. Et peut-être est-il temps de prendre des mesures fortes comme en Angleterre. À la fédération d’agir."

La Premier League encourage à pointer les comportements racistes et n’hésite pas à bannir certains supporters de tous ses stades. On n’y est pas encore en Belgique, où peu de punitions tombent pour ce genre de débordement.

Vincent Kompany n’avait pas la tête à penser aux actions possibles ou à pointer du doigt le Club Bruges. "Je veux juste rentrer chez moi et me reposer auprès de mes proches."