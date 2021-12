1B Pro League: Virton rejoint par Westerlo dans les arrêts de jeu (1-1)

Le dernier match de la 16e journée de la 1B Pro League entre les extrêmes, Westerlo et Virton, s’est soldé par un partage 1-1 Photo News

Le dernier match de la 16e journée de la 1B Pro League entre les extrêmes, Westerlo et Virton, s’est soldé par un partage 1-1.

Les Gaumais ont ouvert la marque sur penalty par Souleymane Anne (50e, 0-1) et Pietro Perdichizzi a égalisé pour les Campinois (90e+3, 1-1).

Au classement, Westerlo reste solide leader (34 points) alors que Virton conserve sa dernière place (14 points).

Plus tôt dans la journée, le RWDM s’est imposé 0-1 au Lierse malgré l’exclusion de Lenny Nangis (55e). Le but de Thomas Ephestion (29e, 0-1) a permis aux Molenbeekois de retrouver leur 3e place avec 23 points, à une seule longueur de Waasland-Beveren (2e). Le Lierse occupe le 6e rang (18 points).

Samedi, Mouscron a partagé l’enjeu 2-2 à Deinze alors que Christophe Diandy (28e) et Lucas Costa (32e) lui avaient donné deux buts d’avance. Mais grâce à Youssef Challouk (51e) et Viktor Boone (70e), les Flandriens ont conservé leur 4e place (21 points) et les Hurlus restent 5e (19 points).

Vendredi, Lommel et Waasland-Beveren, qui s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Chris Kablan (62e), ont partagé l’enjeu (1-1). Lommel est 7e (13 points).