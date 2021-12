Pro League: "Le racisme n’a pas sa place dans et autour de nos stades"

Après avoir d’abord réagi via un tweet, la Pro League, qui représente l’ensemble des clubs professionnels de football en Belgique, a publié dimanche soir un communiqué dénonçant les insultes racistes proférées à l’encontre de Vincent Kompany, du staff et des joueurs d’Anderlecht dimanche lors du "topper" à Bruges.

"Le racisme n’a pas sa place dans et autour de nos stades. Nous ne pouvons pas être assez clairs à ce sujet. C’est une position et un engagement de la Pro League et de tous ses clubs", indique la Pro League, qui va examiner "les rapports des différentes instances".

Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. pic.twitter.com/xYJiKpwNHs — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) December 19, 2021

"Le fait que le racisme et la discrimination ne doivent pas être tolérés dans la société ou dans nos stades est une responsabilité que nous devons assumer avec l’ensemble du football", poursuit la Pro League. "Pas seulement pour les entraîneurs sur la ligne de touche ou les joueurs sur le terrain, mais aussi pour les ramasseurs de balles sur le bord du terrain ou pour les enfants dans les tribunes".

La Pro League a par ailleurs réclamé qu’elle avait récemment entamé une collaboration avec la Caserne Dossin à Malines, musée et centre de documentation sur l’Holocauste et les droits de l’homme, dont l’objectif est d’amener les supporters se rendant coupables de racisme ou de discrimination à "réfléchir à leurs propos grâce à un trajet de formation afin de ne plus commettre ces actes".

Romelu Lukaku exhorte la Pro League à prendre des mesures concrètes contre le racisme

Romelu Lukaku a interpelé la Pro League dimanche à la suite des insultes racistes proférées à l’encontre de Vincent Kompany, du staff et des joueurs d’Anderlecht lors du "topper" au Club de Bruges (2-2).

Dans une story publiée sur son compte Instagram, le Diable Rouge de Chelsea a poussé la Pro League à agir concrètement contre le racisme. "J’espère que vous allez prendre des actions concrètes. Qu’une icône comme Vincent Komany soit insultée à cause de sa couleur de peau… Assez, c’est assez! Allez vous faire voir avec hashtags, prenez maintenant des actions concrètes".

Instagram — Romelu Lukaku

Après le partage entre le Club de Bruges et Anderlecht dimanche, Vincent Kompany a confirmé au micro d’Eleven Sports qu’il avait été victime d’insultes racistes de la part des supporters brugeois tout comme son staff et ses joueurs.

"Je rentre à la maison dégoûté et déçu. Mes joueurs, mon staff et moi-même avons été victimes d’insultes racistes. Ils ont notamment crié ‘singe noir’. Je n’ai pas envie de faire de commentaire sur le match. J’ai juste envie de me mettre ensemble avec mon staff, de rester avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd’hui", a ajouté l’entraîneur anderlechtois avant de quitter l’interview.