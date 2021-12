Farid répond à votre question météo: y-a-t-il un risque de neige ou de verglas cette semaine? (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Gilles de Grez-Doiceau: "Salut Farid, je dois commencer ma garde cette semaine. Peux-tu me dire si je risque de sortir souvent en ces fêtes de fin d’année? Y a-t-il un risque de neige ou de verglas?".

Salut Gilles: Les modèles météo ont soufflé le chaud et le froid ces derniers jours mais la tendance globale va vers un temps pour doux Noël avec une zone de conflit se situant sur la Baltique. Après un début de semaine calme et assez froid le matin, on attend une perturbation jeudi soir avec le retour de la pluie. Le réveillon pourrait être un peu plus sec mais la pluie reviendrait durant la nuit et le jour de Noël avec un possible coup de vent. Des conditions perturbées et humides mais le froid pourrait revenir avant nouvel an avec possibilité de neige surtout sur l’Ardenne (à confirmer).

On retrouvera ce front froid donnant de temps à autre quelques faibles bruines mais pas de quantités énormes. Cependant, ça sera bien couvert et quelques flocons de neige fondante seront possible sur les sommets > 600 m (Gaume davantage au sec). Au fil des heures, quelques trouées vont se manifester sur les provinces de Liège, Limbourg où il fera assez beau en début d’après-midi.

Ailleurs, il faudra être plus patient avec encore quelques gouttes surtout le long de la frontière française. Les éclaircies atteindront Namur deuxième partie d’après-midi puis l’est de Bruxelles et le sud mais la nuit arrive vite à cette époque de l’année. Sur le Hainaut jusqu’aux Flandres, il ne faudra pas espérer grand-chose et même une goutte de bruine possible jusque fin d’après-midi. Températures maximales de 3°C sur les hauteurs à 6°C en plaine en passant par 5°C sur Charleroi et Namur. En soirée et la nuit suivante, ça se dégagera partout avec quelques bancs de brouillards surtout sur le nord du pays.