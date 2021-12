OHL-Standard: les Rouches avec Carcela, Bokadi et Cimirot dans le onze de base (direct)

Luka Elsner doit innover dans le milieu du jeu suite aux blessures et aux suspensions de plusieurs cadres.

Le Standard a l’occasion de réaliser une bonne opération lors de la dernière rencontre de la 20e journée de championnat. Après le beau succès à l’Antwerp, les Rouches ont la possiblité de réaliser le 6 sur 6 face à l’équipe de Marc Brys, seulement 16e au classement.

Incertains, Bokadi et Cimirot sont finalement aptes et débutent au milieu aux côté de Bastien. Avertis face à l’Antwerp, Nicolas Raskin et Selim Amallah sont suspendus ce dimanche après le report du match face au Beerschot. Ce qui permet à Mehdi Carcela de débuter une rencontre pour la première fois de la saison.

Côté louvaniste, le gardien Runnarson, sorti blessé à Bruges, peut tenir sa place. Malgré sa carte rouge du week-end dernier, Sory Kaba est lui aussi présent.