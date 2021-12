"Emily in Paris": Netflix retient la leçon

Disponible ce mercredi 22 décembre, la saison 2 d’"Emily in Paris" devrait véhiculer moins de clichés sur les Français.

Raillée pour sa représentation romancée de Paris, la série américaine à succès Emily in Paris revient mercredi sur Netflix avec un peu "moins de choc culturel", assurent son créateur et son actrice star.

La première saison de la série qui suit les aventures d’Emily Cooper (Lily Collins), jeune directrice de marketing venue de Chicago pour conseiller un cabinet français commercialisant des produits de luxe, avait déchaîné les passions.

La critique, surtout française, s’était agacée de la représentation des Parisiens comme méfiants, hautains, paresseux ou dragueurs et d’une héroïne qui ne connaît ni métro ni bureaucratie française, vit dans une chambre de bonne invraisemblablement spacieuse et a une garde-robe tout aussi invraisemblable.

Succès fulgurant

Mais le succès fut immédiat: série de comédie la plus populaire sur Netflix en 2020 (avec 58 millions de foyers dans le monde qui l’ont visionnée dans les 28 jours ayant suivi sa diffusion).

Au milieu des belles prises de vues de la Seine et ses bateaux-mouches, de la Tour Eiffel, de la place des Vosges ou des terrasses animées, mais aussi de Saint-Tropez à l’occasion d’une escapade, l’intrigue se complique pour l’héroïne tombée amoureuse de son voisin Gabriel (Lucas Bravo), un chef cuisinier qui s’avère être le petit ami de sa nouvelle copine.

Dans la saison 2, la vision "carte postale" n’a pas disparu, loin de là, selon son scénariste et producteur exécutif Darren Star, créateur de la série Sex and the City. "La manière dont on regarde Paris est toujours assez glamour, cela est intentionnel, sourit-il. Mais dans la saison 2, Emily vit sa vie et comprend mieux les manières françaises. Elle n’est plus aussi surprise quand les différences surgissent […] il y a moins de choc culturel."

"Les gens pourront l’interpréter comme une réaction aux critiques mais en fait c’est l’évolution naturelle de son personnage, comme toute personne qui assimile de plus en plus le (nouvel) environnement où elle vit", précise le scénariste.

"C’était important pour nous que mon personnage soit en immersion dans la culture et la langue française", explique l’actrice Lily Collins, précisant que l’héroïne "commence à aller à des cours de français et est un peu plus à l’aise" avec la langue de Molière.

Un Anglais à Paris

Si au début, elle était un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ses collègues français "l’acceptent telle qu’elle est", note Lily Collins, fille de Phil Collins.

Darren Star, comme pour contrebalancer cette vision idéalisée de Paris, introduit le personnage d’Alfie, un Britannique qui suit des cours de français dans la même classe qu’Emily. "On présente cette ville comme romantique dans les livres, les films, sur Instagram, mais la réalité c’est la fumée de cigarette, la merde sur les trottoirs, les pièges à touristes […] des bouchons partout et des restaurants hors de prix", répond-il à Emily qui lui affirme que Paris est "la ville de l’amour".