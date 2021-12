Record de participation au cross de Malonne: les photos des podiums et tous les résultats

Ils étaient près de 450 athlètes au cross du SMAC, organisé à Malonne ce dimanche. Un record en termes de participation.

448, c’est le nombre exact de participants pour ce record sur le challenge provincial namurois. Parmi eux, neuf victoires sont à mettre à l’actif du club cinacien de l’ARCH (T. Barthel, E. Loyens, U. Janton, A. Gerardy, R. Palm, J. Bodart, B. Chiliade, Q. Janton et A. Cellier), trois pour le club organisateur du SMAC (F. Dossin, V. Soenen et B. Marinx), une pour l’OCAN (S. Olivier) et une autre pour l’ACCo (E. Taminiau).

+ Les réactions et le compte-rendu des course à lire dans L’Avenir de ce lundi 20 décembre 2021, et sur tablette, smartphone ou PC

Résultats

Benjamines

1. Trico Eleonore (MOHA) 00:01:52, 2. Crevits Blanche (ARCH) 00:01:52, 3. Timmermans Lou (ARCH) 00:01:54, 4. Dewez Lily (OCAN) 00:01:58, 5. Romainville Romane (SMAC) 00:02:03, 6. Bouhy Lena (SMAC) 00:02:04, 7. Marion Nell (OCAN) 00:02:07, 8. Poncin Lea (SMAC) 00:02:08, 9. Morimont Marilou (ARCH) 00:02:09, 10. Baynon Lilou (CRAC) 00:02:10, 11. Installe Juliette (SMAC) 00:02:12, 12. Dardenne Julia (SMAC) 00:02:13, 13. Hamblenne Noemie (OCAN) 00:02:14, 14. Hensenne Lily (ARCH) 00:02:15, 15. Fripiat Hortense (ARCH) 00:02:15, 16. Charlier Victoria (OCAN) 00:02:16, 17. Claude Ines (OCAN) 00:02:18, 18. Didion Lya (ARCH) 00:02:19, 19. Vanderbecken Nina (SMAC) 00:02:22, 20. Feuillien Lena (SMAC) 00:02:23, 21. Rodriguez Yelina (ARCH) 00:02:24, 22. Demarcin Lucie (ARCH) 00:02:25, 23. Gillain Marion (ARCH) 00:02:26, 24. Anciaux Hanna (SMAC) 00:02:27, 25. Piron Laure (ARCH) 00:02:28, 26. Guelder Rose (OCAN) 00:02:29, 27. Romedenne Fanny (ARCH) 00:02:30, 28. Misztal Maeline (CRAC) 00:02:31, 29. Cellier Lou (ARCH) 00:02:32, 30. Fofana Gabrielle (SMAC) 00:02:32, 31. Denis Valentine (ARCH) 00:02:33, 32. Meunier Sofia (SMAC) 00:02:37, 33. Belabed Tasnim (SMAC) 00:02:38, 34. Mahy Marion (ARCH) 00:02:39, 35. Vervier Lola (ARCH) 00:02:39, 36. Wirtel Cloe (CRAC) 00:02:40

Benjamins

1. Olivier Sam (OCAN) 00:01:50, 2. Delvigne Edward (SMAC) 00:01:51, 3. Diricq Arthur (SMAC) 00:01:52, 4. Widart Robin (ARCH) 00:01:53, 5. Fontaine Jean (OCAN) 00:01:54, 6. Todisco Nolan (ULA) 00:01:59, 7. Poty Hugo (OCAN) 00:02:01, 8. Dreze Nael (OCAN) 00:02:01, 9. Gobert Axel (UAC) 00:02:02, 10. Debongnie Leon (ARCH) 00:02:02, 11. Mairesse Charles (SMAC) 00:02:04, 12. Demaret Lani William (SMAC) 00:02:06, 13. Richard Theo (OCAN) 00:02:06, 14. Lorent Romain (SMAC) 00:02:07, 15. Lacroix Nathan (UAC) 00:02:08, 16. Dekairelle Xavier (ARCH) 00:02:08, 17. Wenin Marius (SMAC) 00:02:09, 18. Tenaud Edgar (OCAN) 00:02:10, 19. Corten Loic (ARCH) 00:02:11, 20. Lohest Jean (ARCH) 00:02:12, 21. Rouge-Deterville Tim (OCAN) 00:02:12, 22. Lejeune Vadim (ARCH) 00:02:13, 23. Hamine Imrane (SMAC) 00:02:14, 24. Mathy Colin (OCAN) 00:02:15, 25. Bastin Victor (OCAN) 00:02:16, 26. Radermecker Noa (FLEU) 00:02:18, 27. Van De Meerssche Tom (NA) 00:02:19, 28. Gustin Sacha (CRAC) 00:02:19, 29. De Coninck Felix (OCAN) 00:02:20, 30. Francois Eden (ARCH) 00:02:21, 31. Faucon Thiago (CRAC) 00:02:22, 32. Romnee Elliot (SMAC) 00:02:23, 33. Lambeaux Baptiste (OCAN) 00:02:27, 34. Timeo Hupe (OCAN) 00:02:28

Pupilles filles

1. Dossin Florette (SMAC) 00:03:39, 2. Pasquasy Anna (ACCO) 00:03:52, 3. Leblanc Manon (UAC) 00:03:53, 4. Dujeux Loise (ARCH) 00:03:55, 5. Mahieddine Sarah (SMAC) 00:03:57, 6. Bottamedi Talia (CRAC) 00:03:59, 7. Lernoux Juliette (CRAC) 00:04:02, 8. Karlik Lucie (ARCH) 00:04:03, 9. Fortemps Elizabeth (ACCO) 00:04:04, 10. Florins Laure (UAC) 00:04:05, 11. Moreau Zoe (OCAN) 00:04:05, 12. Taibi Solane (CRAC) 00:04:08, 13. Noel Sarah (ARCH) 00:04:11, 14. Libois Chloeline (OCAN) 00:04:12, 15. De Brouwer Laure (OCAN) 00:04:13, 16. Godfurnon Lilou (OCAN) 00:04:14, 17. Beaujean Lili (OCAN) 00:04:15, 18. Lannoy Lea (SMAC) 00:04:16, 19. Leclercq Fleur (CRAC) 00:04:17, 20. Mazuin Elsa (ARCH) 00:04:18, 21. Evrard Maelia (ARCH) 00:04:19, 22. Rigo Nora (ARCH) 00:04:20, 23. Duez Lise (OCAN) 00:04:20, 24. Delcroix Elise (OCAN) 00:04:21, 25. Castaigne Emma (SMAC) 00:04:22, 26. Rondiat Xavie (ACCO) 00:04:23, 27. Misson Eline (ARCH) 00:04:24, 28. Deckers Alice (ARCH) 00:04:25, 29. Louviau Maia (CRAC) 00:04:26, 30. Dubernard Eloise (SMAC) 00:04:27, 31. Kuypers Pauline (ARCH) 00:04:27, 32. Lahaut Clemence (OCAN) 00:04:28, 33. De Greift Élisabeth (OCAN) 00:04:28, 34. Angot-Damar Mathilde (OCAN) 00:04:29, 35. Zanon Mila (CRAC) 00:04:29, 36. Mustapha Emna (NA) 00:04:30, 37. Degryse Nouvel (NA) 00:04:31, 38. Besure Mia (ARCH) 00:04:32, 39. Gruselle Elena (CSDY) 00:04:34, 40. Motte Sasha (OCAN) 00:04:36, 41. Pahl Alessandra (SMAC) 00:04:38, 42. Lorent Olivia (SMAC) 00:04:40, 43. Tryhoen Alice (CRAC) 00:04:43, 44. Gerard Leonce (SMAC) 00:04:48, 45. Akakpo Chloe (SMAC) 00:04:53, 46. Carlier Emma (SMAC) 00:05:00, 47. Radermecker Zoe (FLEU) 00:05:03, 48. Grogna Eline (SMAC) 00:05:05

Pupilles garçons

1. Barthel Tom (ARCH) 00:03:40, 2. Georges Baptiste (OCAN) 00:03:41, 3. Lacroix Theo (UAC) 00:03:42, 4. Delvaux Bastien (DAMP) 00:03:48, 5. Winand Georges (ARCH) 00:03:52, 6. Honin Georges (OCAN) 00:03:52, 7. Lefebvre Arthur (OCAN) 00:03:54, 8. Poncelet Nathan (UAC) 00:03:55, 9. Coppieters Lucas (ACCO) 00:03:55, 10. Gaz Matteo (SMAC) 00:03:56, 11. Vervier Ben (ARCH) 00:03:57, 12. Cuisenaire Augustin (ACTE) 00:03:59, 13. Colson Martin (SMAC) 00:04:00, 14. Dansart Arthur (SMAC) 00:04:02, 15. Pynnaert Tom (SMAC) 00:04:03, 16. Sevrin Hugo (NA) 00:04:04, 17. Monin Guillaume (ARCH) 00:04:06, 18. De Neuville Arthur (OCAN) 00:04:07, 19. Bodson Teo (SMAC) 00:04:09, 20. Closset Mathys (ARCH) 00:04:11, 21. Darmont Manoa (OCAN) 00:04:12, 22. Diamantidis Lucas (CRAC) 00:04:13, 23. Ringlet Mahe (ARCH) 00:04:15, 24. De Koninck Ilias (OCAN) 00:04:16, 25. Blequit Dylan (ACCO) 00:04:16, 26. Bodart Arthur (SMAC) 00:04:17, 27. Boukharouba Jasim (CRAC) 00:04:18, 28. De Neuville Brieuc (OCAN) 00:04:19, 29. Lohest Oscar (ARCH) 00:04:20, 30. Collart Jean (CRAC) 00:04:23, 31. Dumont Colin (ROCA) 00:04:25, 32. Anciaux Louis (SMAC) 00:04:27, 33. Lorent Tom (SMAC) 00:04:28, 34. Guillaume Anatole (OCAN) 00:04:29, 35. Vrancken Joachim (SMAC) 00:04:29, 36. Maudoux Alexandre (SMAC) 00:04:30, 37. Roberfroid Nils (ARCH) 00:04:30, 38. Jottard Alexis (OCAN) 00:04:31, 39. Charlier Diego (CRAC) 00:04:31, 40. Haegelsteens Louis (OCAN) 00:04:32, 41. Hanen Adam (ARCH) 00:04:32, 42. Van Geebergen Victor (ARCH) 00:04:33, 43. Guillaume Antonin (OCAN) 00:04:34, 44. Chetta Hugo (CRAC) 00:04:39, 45. Lambeaux Erwan (OCAN) 00:04:40, 46. Deloyer Angus (ROCA) 00:04:53, 47. Debacker Mathis (ARCH) 00:05:01, 48. Denet Lucenzo (ARCH) 00:05:05, 49. Godart Augustin (ARCH) 00:05:15

Cadettes

1. Loyens Emma (ARCH) 00:06:33, 2. Tagliafero Louane (UAC) 00:06:34, 3. Libois Maelys (OCAN) 00:06:34, 4. Rulot Maud (ARCH) 00:06:48, 5. Dogot Leona (ARCH) 00:06:49, 6. Vanderlinden Amandine (UAC) 00:06:50, 7. Maniquet Romane (SMAC) 00:06:59, 8. Ballard Juliette (FLEU) 00:07:19, 9. Gilliard Margot (SMAC) 00:07:20, 10. Noel Rosalie (SMAC) 00:07:26, 11. Didion Lilou (ARCH) 00:07:40, 12. Toussaint Lena (OCAN) 00:07:43, 13. Colson Pauline (SMAC) 00:07:50, 14. Berto Tao (CRAC) 00:08:27

Cross court dames

1. Collin Amelie (UAC) 00:06:18, 2. Ligot Marie (ARCH) 00:06:25, 3. Henin Virginie (CRAC) 00:06:33, 4. Martens Catherine (USBW) 00:06:35, 5. Henroz Alix (ARCH) 00:06:47, 6. Rassart Helene (WS) 00:06:52, 7. Aerts Sophie (ARCH) 00:06:54, 8. Schmit Lily Ange (SMAC) 00:06:57, 9. Antenucci Sandra (ARCH) 00:07:01, 10. Jasinski Christine (ARCH) 00:07:15, 11. Poirrier Dominique (OCAN) 00:07:25, 12. Jomaux Marine (UAC) 00:07:46, 13. Devilez Manon (ACCO) 00:07:54, 14. De Jaeger Evelyne (OCAN) 00:08:08, 15. Barone Concetta (UAC) 00:08:22, 16. Ronvaux Marie (SMAC) 00:08:28, 17. Lulling Anne-Helene (SMAC) 00:08:33, 18. Houart Caroline (OCAN) 00:08:35, 19. Sepulchre Veronique (OCAN) 00:08:50, 20. Pater Jocelyne (ACLO) 00:08:53, 21. Warnon Marine (ARCH) 00:09:00, 22. Malice Marie (UAC) 00:09:03, 23. Putz Pauline (OCAN) 00:09:15, 24. Bruyere Jade (SMAC) 00:09:21, 25. Gerard Marie (OCAN) 00:09:25, 26. Mettens Anne (OCAN) 00:09:31, 27. Rolin Martine (ACCO) 00:09:34, 28. Gilson Beatrice (ROCA) 00:10:24, 29. Halloy Gaetane (ARCH) 00:14:01

Scolaires garçons

1. Janton Ugo (ARCH) 00:14:09, 2. Bruyere Sasha (SMAC) 00:14:39, 3. Mommart Luca (SMAC) 00:14:42, 4. Joly Lennart (SMAC) 00:14:48, 5. Colson Thomas (SMAC) 00:15:03, 6. Jordens Brice (ARCH) 00:15:05, 7. Gregoire Saverio (CRAC) 00:15:58, 8. Carpentier Teo (OCAN) 00:16:23, 9. Lefebvre Tom (OCAN) 00:17:38, 10. Nopere Gabriel (SMAC) 00:20:06

Cross court hommes

1. Delvoie Maxime (CSDY) 00:08:55, 2. Labar Clement (ARCH) 00:08:57, 3. Howet Florian (ARCH) 00:08:59, 4. Marinx Bastien (SMAC) 00:09:02, 5. Simon Édouard (SMAC) 00:09:21, 6. Widart Olivier (ARCH) 00:09:24, 7. Demanet Gregoire (SMAC) 00:09:25, 8. Noel Adrien (ARCH) 00:09:28, 9. Buen Abad Timothe (SMAC) 00:09:29, 10. Grandjean Arthur (ARCH) 00:09:30, 11. Houtart Nicolas (ARCH) 00:09:41, 12. Douley Antoine (SMAC) 00:09:43, 13. Gillet Thibault (ARCH) 00:09:57, 14. Moreau Baptiste (ARCH) 00:09:57, 15. Doye Noam (SMAC) 00:09:59, 16. Regaert Simon (OCAN) 00:10:04, 17. Masschaele Arnaud (ARCH) 00:10:21, 18. Vanthournout Camile (OSGA) 00:10:21, 19. Deck Jeremie (ACLO) 00:10:25, 20. Brichard Lucas (SMAC) 00:10:30, 21. Pegoraro Frederic (UAC) 00:10:54, 22. Del Forno David (ARCH) 00:10:58, 23. Groux David (UAC) 00:10:58, 24. Florins Arnaud (UAC) 00:11:08, 25. Marquet Antoine (OCAN) 00:11:15, 26. Degeimbre Martin (ARCH) 00:11:30, 27. Gossiaux Geoffrey (ARCH) 00:11:34, 28. Piffer Daniel (UAC) 00:11:38, 29. De Radigues Denis (OCAN) 00:11:43, 30. Blaise Florent (ROCA) 00:11:51, 31. Morimont Emmanuel (ARCH) 00:12:15, 32. Fallay Julien (ARCH) 00:12:34, 33. Marion Laurent (OCAN) 00:13:07, 34. Cuisenaire Pierre-Olivier (ACTE) 00:13:48, 35. Oger Marc (UAC) 00:14:43, 36. Beaudot Marc (ARCH) 00:17:01

Scolaires filles

1. Lengele Alice (OSGA) 00:09:14, 2. Vanthournout Alys (OSGA) 00:09:23, 3. Folie Lola (USBW) 00:09:36, 4. Rulot Clara (ARCH) 00:10:05, 5. Lambert Lucia (ARCH) 00:10:40, 6. Lambert Jade (ARCH) 00:10:46, 7. Ancion Emma (ARCH) 00:11:29, 8. Hoffer Lucie (OCAN) 00:11:29

Juniores

1. Taminiau Elise (ACCO) 00:14:23, 2. Lombard Maximilienne (OSGA) 00:14:37, 3. Troussart Noemie (SMAC) 00:15:02, 4. Holderbeke Charlotte (SMAC) 00:16:35, 5. Duede Nina (SMAC) 00:17:22, 6. Drugmand Noemie (ACLO) 00:20:18

Seniores

1. Gerardy Aline (ARCH) 00:13:27, 2. Braeckman Soline (OCAN) 00:13:42, 3. Buis Elea (FCHA) 00:14:17, 4. Collin Amelie (UAC) 00:14:20, 5. Cappelle Stephanie (SMAC) 00:14:46, 6. Ponlot Florine (OCAN) 00:16:58, 7. Colot Marie (ACCO) 00:17:25, 8. Vandeverre Aline (SMAC) 00:18:26, 9. Jomaux Marine (UAC) 00:18:29, 10. Herquin Aurelie (FLEU) 00:19:15

Masters dames

1. Soenen Virginie (SMAC) 00:14:20, 2. Seutin Anne (SMAC) 00:14:29, 3. Martens Catherine (USBW) 00:14:44, 4. Sion Emmanuelle (ARCH) 00:15:09, 5. Colson Delphine (ARCH) 00:15:14, 6. Destree Marie (ACCO) 00:15:46, 7. Ligot Annick (ARCH) 00:17:07, 8. Rabeux Christine (SMAC) 00:17:38, 9. Wins Florence (ACTE) 00:18:09, 10. Goblet Annick (ACCO) 00:18:49, 11. Cuvelier Stephanie (ACCO) 00:18:55, 12. Bourmorck Carine (FLEU) 00:18:59, 13. Olix Cheila (ARCH) 00:19:35, 14. Moelter Erika (FLEU) 00:20:30, 15. Berg Anne (ROCA) 00:20:46, 16. Pater Jocelyne (ACLO) 00:21:03, 17. Dereymacker Muriel (GOSP) 00:21:15

Cadets

1. Palm Romain (ARCH) 00:08:26, 2. Lengele Arthur (OSGA) 00:08:32, 3. Barthel Lucas (ARCH) 00:08:38, 4. Simon Noah (SMAC) 00:08:45, 5. De Pra Vladimir (RIWA) 00:08:46, 6. Labar Florent (ARCH) 00:08:58, 7. Milazzo Bastien (ARCH) 00:08:59, 8. Schollaert Ulrich (OSGA) 00:09:03, 9. Masschaele Regis (ARCH) 00:09:24, 10. Gaziaux Maurice (SMAC) 00:09:26, 11. Gobert Loic (UAC) 00:09:32, 12. Lengele Aurelien (OSGA) 00:09:33, 13. Blequit Alex (ACCO) 00:10:03, 14. Beriot Yanis (SMAC) 00:10:14, 15. Belabet Abdurrahmane (SMAC) 00:10:34, 16. Piron Alexandre (SMAC) 00:10:38, 17. Causteur Hugo (ARCH) 00:10:42, 18. Francart Yanis (ARCH) 00:11:05, 19. Romedenne Antoine (ARCH) 00:11:21

Minimes filles

1. Bodart Julia (ARCH) 00:04:33, 2. Derycke Cleo (OCAN) 00:04:35, 3. Duez Adele (OCAN) 00:04:38, 4. Widart Lucie (ARCH) 00:04:49, 5. Dujeux Maelle (ARCH) 00:04:49, 6. Widart Alice (ARCH) 00:04:50, 7. Didier-Masuy Juliette (OCAN) 00:04:51, 8. De Clercq Noemie (ARCH) 00:04:53, 9. Adant Ines (ARCH) 00:04:54, 10. Laurent Irma (OCAN) 00:04:55, 11. Doemer Neika (SMAC) 00:05:03, 12. Devos Aurore (ARCH) 00:05:07, 13. Dave Angele (ARCH) 00:05:11, 14. Dehin Lila (OCAN) 00:05:15, 15. Tripnaux Lola (ARCH) 00:05:21, 16. Fontaine Apolline (OCAN) 00:05:28, 17. Vanderhaegen Adele (SMAC) 00:05:29, 18. Kuypers Alice (ARCH) 00:05:32, 19. Godfurnon Romane (OCAN) 00:05:33, 20. Ballard Lea (FLEU) 00:05:34, 21. Dricot-Delisee Tymea (OCAN) 00:05:37, 22. Debehogne Noeline (SMAC) 00:05:40, 23. Verdin Juliette (ARCH) 00:05:42, 24. Dupuis Celia (SMAC) 00:05:47, 25. Delaite Maya (OCAN) 00:05:48, 26. Blequit Laure (ACCO) 00:05:49, 27. Rodriguez Laura (ARCH) 00:05:50, 28. Tonnelier Camille (CRAC) 00:05:51, 29. Kuypers Scarlette (ARCH) 00:05:52, 30. Tshiamala Samantha Francelle (SMAC) 00:05:56

Minimes garçons

1. Chiliade Barnabe (ARCH) 00:05:50, 2. Lefebvre Quentin (ARCH) 00:05:56, 3. Thiry Jules (OCAN) 00:06:09, 4. Beaupain Baptiste (OCAN) 00:06:16, 5. Leblanc Gabriel (UAC) 00:06:20, 6. De Coninck Casimir (OCAN) 00:06:21, 7. Lallemand Maxence (ACTE) 00:06:24, 8. Delzelle Gilles (CRAC) 00:06:30, 9. Palm Sacha (ARCH) 00:06:33, 10. Beaujean Timeo (OCAN) 00:06:35, 11. Ruelle Germain (ARCH) 00:06:36, 12. Druart Romain (OCAN) 00:06:40, 13. Davreux Cesar (OCAN) 00:06:42, 14. Delfosse Matteo (SMAC) 00:06:43, 15. Jouon Sacha (OCAN) 00:06:47, 16. Florins Paul (UAC) 00:06:48, 17. Milazzo Baptiste (ARCH) 00:06:49, 18. Crevits Gaspard (ARCH) 00:06:54, 19. Frennet Marceau (ARCH) 00:06:56, 20. Belabet Wassim (SMAC) 00:07:01, 21. Pasquasy Émile (ACCO) 00:07:02, 22. Denis Jonas (SMAC) 00:07:03, 23. Dreze Adam (OCAN) 00:07:04, 24. Van Steen Pierre (OCAN) 00:07:11, 25. Gaspart Arthur (ARCH) 00:07:14, 26. Delcroix Martin (OCAN) 00:07:16, 27. Galloy Thibaut (SMAC) 00:07:17, 28. Rossignon Jonas (SMAC) 00:07:21, 29. De Brouwer Theo (OCAN) 00:07:26, 30. Demarcin Arthur (ARCH) 00:07:30, 31. Bosman Nathan (OCAN) 00:07:34, 32. Lecomte Vasco (SMAC) 00:07:34, 33. Jacobs Seraphin (ARCH) 00:07:36, 34. Morimont Lilian (ARCH) 00:07:37, 35. Martin Gael (ARCH) 00:07:39, 36. Jacobs Felix (ARCH) 00:07:50, 37. Demoulin Arthur (SMAC) 00:08:00, 38. Olivier Tom (OCAN) 00:08:04, 39. Willemet Arthur (ARCH) 00:08:40, 40. Gilson Victor (ARCH) 00:08:49

Juniors

1. Janton Quentin (ARCH) 00:24:52, 2. Lengele Antoine (OSGA) 00:25:17, 3. Anciaux Mathias (ROCA) 00:26:44, 4. Colot Evariste (UAC) 00:27:32

Seniors

1. Marinx Bastien (SMAC) 00:27:55, 2. Van Vracem Arnaud (USBW) 00:28:13, 3. Mathurin Ronan (GOSP) 00:30:32, 4. Jadoul Geoffroy (ROCA) 00:30:33, 5. Lacroix Florent (UAC) 00:30:46, 6. Nicolay Merlin (SMAC) 00:31:05, 7. Debroux Romain (FLEU) 00:31:11, 8. Schiets Julien (SMAC) 00:31:14, 9. Defawe Jean-Baptiste (RIWA) 00:31:17, 10. Pierre Jonathan (WS) 00:31:50, 11. Corentin Pierre (DCLA) 00:33:20, 12. Lindekens Nathan (FLEU) 00:34:05, 13. Thiebaux Louis (ACTE) 00:34:33, 14. Septroux Antoine (ACTE) 00:35:44, 15. Vanackere Gilles (SMAC) 00:36:12, 16. Charlier Romain (OCAN) 00:42:38

Masters hommes

1. Cellier Alexandre (ARCH) 00:24:21, 2. Galerin Denis (RIWA) 00:24:33, 3. Bourdji Sabri (OSGA) 00:25:02, 4. Demeulemeester Guillaume (RIWA) 00:25:21, 5. Guido Gianni (FLEU) 00:25:26, 6. Levacq Corentin (ACCO) 00:25:57, 7. Marmignon Thibaut (ARCH) 00:26:05, 8. Bourgeois Sebastien (ACTE) 00:26:41, 9. Poncelet Xavier (UAC) 00:26:57, 10. Van De Meerssche Jerome (ACCO) 00:27:30, 11. Poncin Renaud (SMAC) 00:27:32, 12. Putzeys Mathieu (SMAC) 00:27:52, 13. Loyens Dirk (ARCH) 00:28:00, 14. Gaz Christophe (SMAC) 00:28:04, 15. Wieme Philippe (ROCA) 00:28:05, 16. Destree Thomas (ACCO) 00:28:21, 17. Oubouskour Brahim (CRAC) 00:28:27, 18. Charlier Guillaume (OCAN) 00:28:56, 19. Theys Lucien (FLEU) 00:29:01, 20. Kuypers Christophe (ARCH) 00:29:15, 21. De Pra Damien (RIWA) 00:29:31, 22. Faveaux Thierry (ARCH) 00:29:39, 23. Renson Ralph (SMAC) 00:29:47, 24. Maurenne Francois (ACCO) 00:29:50, 25. Tripnaux Loic (ARCH) 00:29:56, 26. Pegoraro Frederic (UAC) 00:29:58, 27. Bailly Jonathan (ACCO) 00:30:07, 28. Kiessel Victor (DAMP) 00:30:18, 29. Perisse Francois (FLEU) 00:30:25, 30. Lindekens Andre (FLEU) 00:30:40, 31. Thomas Dominic (ACCO) 00:30:44, 32. Florins Arnaud (UAC) 00:30:45, 33. Mathurin Bertrand (GOSP) 00:31:26, 34. Dejonge Patrick (ARCH) 00:32:11, 35. Soumoy Alain (ACCO) 00:32:25, 36. Petitjean Thomas (ACCO) 00:32:36, 37. Michiels Stany (ROCA) 00:33:02, 38. Capouillez Benoit (ACTE) 00:34:11, 39. Roberfroid Olivier (ARCH) 00:35:08, 40. Sibille Thibaud (ACCO) 00:35:11, 41. Joly Patrick (DAMP) 00:36:24, 42. Lamette Pierre (ARCH) 00:45:32