Wout van Aert sacré pour la deuxième année consécutive, Nina Derwael chez les femmes, découvrez le palmarès complet

Wout van Aert a été désigné Sportif belge de l’année dimanche, à l’occasion du Gala du Sport organisé à Schelle par Sportspress.be, l’association des journalistes sportifs belges.

Le cycliste décroche ce trophée pour la deuxième année consécutive. Avec 948 points, Van Aert a devancé de peu Bashir Abdi (927 points), médaillé de bronze lors du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo et auteur du record d’Europe de la discipline quelques semaines plus tard à Rotterdam, et Matthias Casse (593 points), champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux en moins de 81 kilos.

Van Aert se voit récompenser au terme d’une nouvelle année prolifique, terminée par 13 succès sur la route, dont un incroyable triplé au Tour de France, où il a remporté une étape de montagne au Mont-Ventoux, le contre-la-montre individuel à Saint-Emilion et le sprint massif sur les Champs-Elysées. Ses victoires dans deux étapes de Tirreno-Adriatico, à Gand-Wevelgem, à l’Amstel Gold Race, au championnat de Belgique sur route et au Tour de Grande-Bretagne (quatre étapes et le classement général final) constituent d’autres temps forts de sa saison. Il a aussi décroché la médaille d’argent de la course en ligne des Jeux Olympiques et la médaille d’argent du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges. Le coureur polyvalent s’est également illustré en cyclocross, avec notamment un nouveau titre de champion de Belgique.

Van Aert, 27 ans, devient le premier Belge à conserver son titre de Sportif de l’année depuis son collègue Philippe Gilbert, sacré trois années de suite entre 2010 et 2012. Pour ce faire, le cycliste a dû vaincre la concurrence de Bashir Abdi, récompensé par Prix national du Mérite sportif et le Géant flamand (avec Peter Genyn) ces dernières semaines. Le marathonien a obtenu plus de premières places sur les bulletins des 274 votants (103 à 95), mais c’est le cycliste qui a terminé avec le meilleur total, pour 21 petits points (948 à 927). Actuellement en stage en Espagne, Van Aert, qui se trouve en plein milieu de sa saison de cyclocross, recevra son trophée ultérieurement, probablement avant l’Azencross de Loenhout fin décembre.

Le jury est composé des journalistes sportifs professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée qui ne sont plus en activité.

Classement complet du trophée du Sportif belge de l’année: 1. Wout van Aert (cyclisme) 948 points (95x classé premier) 2. Bashir Abdsi (athlétisme) 927 points (103) 3. Matthias Casse (judo) 593 (26) 4. Vincent Vanasch (hockey) 324 (13) 5. Alexander Hendrickx (hockey) 228 (6) 6. Romelu Lukaku (football) 179 (5) 7. Kevin De Bruyne (football) 158 (4) 8. Marten Van Riel (triathlon) 53 (-) 9. Thibaut Courtois (football) 51 (-) 10. Sam Van Rossom (basket) 49 (2) 11. Remco Evenepoel (cyclisme) 45 (-) 12. Thierry Neuvile (rallye) 44 (1) 13. Jelle Geens (triathlon) 42 (-) 14. Gregory Wathelet (équitation) 39 (1) 15. Xavier Siméon (motocyclisme) 33 (2)

Nina Derwael sacrée pour la 3e fois après un duel de championnes avec Nafi Thiam

Nina Derwael a été élue Sportive belge de l’année pour la troisième fois de sa carrière, dimanche, à l’occasion du Gala du Sport organisé à Schelle par Sportspress.be, l’association des journalistes sportifs belges. La gymnaste, championne olympique des barres asymétriques à Tokyo, a récolté 1.153 points. Elle a devancé une autre championne olympique, celle de l’heptathlon, Nafi Thiam (1.075 points) et la tenante du titre, la basketteuse Emma Meesseman (430 points), victorieuse en Euroligue avec Ekaterinbourg.

Photo News Derwael, 21 ans, avait déjà été sacrée en 2018 et 2019, après ses deux titres mondiaux. En 2021, elle a confirmé son statut de favorite en remportant l’or olympique à Tokyo, offrant un premier titre à la Belgique en gymnastique artistique. A Tokyo, Derwael a également fini sixième du concours général individuel et a mené la Belgique à la huitième place du concours par équipes.

Le titre de Sportive de l’année 2021 était particulièrement indécis puisqu’il voyait deux championnes olympiques en lice, avec aussi la présence parmi les finalistes de Nafi Thiam, première Belge de l’histoire, hommes et femmes confondus, à conserver un titre olympique. Ce duel royal a tourné à l’avantage de Derwael. La gymnaste a totalisé 1.153 points, 158 des 274 votants la plaçant en tête de leur bulletin de vote. De son côté, Thiam s’est arrêtée à 1.075, avec 98 premières places.

Classement complet du trophée de la Sportive belge de l’année: 1. Nina Derwael (gymnastique) 1.153 points (158x classée première) 2. Nafi Thiam (athlétisme) 1.075 points (91) 3. Emma Meesseman (basket) 430 (7) 4. Lotte Kopecky (cyclisme) 294 (1) 5. Noor Vidts (athlétisme) 219 (-) 6. Loena Hendrickx (patinage artistique) 132 (1) 7. Emma Plasschaert (voile) 115 (-) 8. Elise Mertens (tennis) 113 (-) 9. Tessa Wullaert (football) 84 (3) 10. Cynthia Bolingo (athlétisme) 67 (-) 10. Elise Vanderelst (athlétisme) 67 (-) 12. Amal Amjahid (ju-jitsu) 52 (2) 13. Fanny Lecluyse (natation) 46 (-) 14. Paulien Couckuyt (athlétisme) 21 (-) 15. Oshin Derieuw (boxe) 16 (-)

Les Red Lions, champions olympiques de hockey, plébiscités comme Equipe de l’année

Les hockeyeurs ont été plébiscités avec 1.197 points, devançant les Belgian Cats (600 points), l’équipe nationale de basket lauréate l’an passé, et l’équipe de jumping, médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo.

Photo News C’est la cinquième fois que les Red Lions sont récompensés en tant qu’Equipe de l’année après 2012, 2016, 2018 et 2019. En 2021, les hockeyeurs belges ont complété leur riche palmarès en remportant la Pro League et surtout l’or olympique à Tokyo après une séance de shoot-outs contre l’Australie. Des titres qui s’ajoutent à ceux de champions du monde (2018) et d’Europe (2019). Ils ont aussi terminé troisièmes de l’Euro, disputé juste avant les Jeux.

Classement complet du trophée d’Équipe belge de l’année: 1. Red Lions (hockey) 1.197 points (222x classés premiers) 2. Belgian Cats (basket) 600 (13) 3. Jumping (équitation) 404 (2) 4. Union Saint-Gilloise (football) 285 (6) 5. Deceuninck-Quick Step (cyclisme) 282 (5) 6. Belgian Lions 3x3 (basket) 227 (2) 7. Gymnastique 212 (3) 8. Belgian Tornados (athlétisme) 173 (1) 9. Red Devils (football)127 (-) 10. Belgian Hammers (triathlon) 108 (-) 11. Belgian Cheetahs (athlétisme) 94 (-) 12. Red Panthers (hockey) 47 (2) 13. Relais mixte (athlétisme) 27 (1) 14. WRT (automobilisme) 26 (2) 15. Kayak 21 (-)

Shane McLeod, le mentor des Red Lions, sacré Entraîneur de l’année

Le Néo-Zélandais a engrangé 1.004 points. Il a devancé Roger Lespagnard (606 points), le coach de Nafi Thiam, championne olympique de l’heptathlon, et Felice Mazzu (490 points), T1 de l’Union Saint-Gilloise, leader du championnat de football de division 1A après avoir été champion en division 1B.

McLeod, 53 ans, avait déjà été sacré en 2019, un an après que ce trophée soit également ouvert aux entraîneurs étrangers à la tête d’une équipe belge.

McLeod est arrivé à la tête des Red Lions à la fin de 2015. L’été suivant, ils ont immédiatement remporté l’argent à Rio. Par la suite, les Belges sont devenus champions du monde en 2018 et champions d’Europe en 2019. En 2021, les Red Lions ont remporté la Hockey Pro League et, surtout, le titre olympique à Tokyo. Après ce succès, le Néo-Zélandais a quitté l’équipe nationale afin de prendre une année sabbatique.

Thibau Nys, champion d’Europe espoir de cyclisme, est l’Espoir belge de l’année

Photo News Le cycliste, champion d’Europe espoirs à Trente, a récolté 565 points. Il devance l’haltérophile Nina Sterckx (413 points), médaillée de bronze à l’Euro de Moscou en moins de 55 kilos, et un autre cycliste, Florian Vermeersch (383 points), troisième du contre-la-montre espoirs des Mondiaux et deuxième de Paris-Roubaix chez les élites.Nys, 19 ans, s’était classé deuxième au trophée de l’Espoir de l’année en 2020, derrière le footballeur Charles De Ketelaere, après avoir été sacré champion du monde, d’Europe et de Belgique de cyclocross.