Des milliers personnes disent "non" aux mesures sanitaires: "Nous ne sommes pas tous des complotistes!" (vidéo)

Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires a eu lieu à Bruxelles. Policiers et manifestants ne sont pas d’accord sur le nombre.

Étaient-ils 3 500 manifestants comme annoncés par la police ou 50 000 selon les organisateurs? Ils étaient en tout cas plusieurs milliers à crier "non" aux mesures sanitaires dans les rues de Bruxelles ce dimanche.

Une fois de plus, Belgium United For Freedom, le collectif à l’origine de ce rassemblement, pas question de pointer du doigt la vaccination contre le Covid dans le discours officiel, " parce que chacun est libre de faire ce qu’il veut, glisse l’un des représentants. On est contre la façon dont on veut le rendre obligatoire par contre, notamment pour le personnel des soins de santé. "

Les manifestants ont également réclamé la fin de l’utilisation du Covid Safe Ticket. "Ou Covid Slave (esclave) Ticket, comme on l’appelle entre nous, rigole un manifestant. Celui-ci bafoue nos droits et nos libertés. Or, on sait désormais que le vaccin n’empêche pas la propagation. Les gens pensent être protégés, alors que ce n’est pas le cas."

Au milieu de la foule, les discours se bousculent. Il y a ceux qui propagent des fakes news, pourtant démonté depuis longtemps, ceux qui tentent (et ils sont nombreux) la comparaison nauséabonde entre la pandémie et la Shoah (et qui ne savent pas vraiment expliquer pourquoi) et puis il y a beaucoup de discours plus modérés également. "Parce que nous ne sommes pas tous des complotistes, comme certains tentent de le faire croire, s’insurge Michel qui est venu manifester avec son épouse. Comme nous ne sommes pas d’accord avec les idées actuelles, on nous jette tous dans le même panier. On ne nie pas la pandémie, bien au contraire, par contre, nous ne sommes pas d’accord avec la direction prise par le gouvernement. "

Un débat doit avoir lieu

Pour les organisateurs du rassemblement, il est urgent d’avoir un débat sur la question. "Nous comprenons que la pandémie prévaut et que l’ennemi, c’est le virus, confirme leur porte-parole Sarkis Simonjan. Un débat doit toutefois être rendu possible sur la manière dont nous le combattons. Avec les mesures actuelles, le monde politique crée des divisions, de la discrimination et de la paranoïa. On aimerait que les politiques nous écoutent. "