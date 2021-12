Cyclo-cross: Lucinda Brand, reine de Namur

La championne du monde s’est imposée pour la quatrième fois d’affilée à la Citadelle.

Et de quatre! Lucinda Brand s’est imposée pour la quatrième fois d’affilée à Namur. La recordwoman de l’épreuve n’a cependant pas vécu une domination tranquille. Elle est constamment restée sous la pression de sa compatriote Denise Betsema, qui a terminé 20 secondes derrière elle, tandis que trois autres Néerlandaises ont terminé aux 5 premières places, avec Puck Pieterse, Fem Van Empel et Ceylin Del Carmen Alvarado. "Ce parcours à la Citadelle me convient vraiment bien avec la combinaison de toutes ces difficultés et des passages techniques, souligne Lucinda Brand. Le dévers dans sa nouvelle version était vraiment beaucoup plus dur, ce qui est une bonne chose."

La "Wallonne" Marion Norbert Riberolle s’est classée dix-huitième. "J’ai fait un très mauvais départ, les jambes ne répondaient pas, explique-t-elle. Puis cela a été mieux au fil des tours."