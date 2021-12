Espoirs: l’art de Ronhaar en haut de la citadelle de Namur

Le champion du monde des moins de 23 ans a dominé l’épreuve des espoirs.

Épatant cet été sur la citadelle de Namur, où s’il était imposé sur la dernière étape du Tour de Namur, y remportant son deuxième succès sur l’épreuve namuroise, Thibau Nys a été moins en réussite, ce dimanche, pour l’épreuve de cyclo-cross. Le fils de Sven Nys n’a jamais été dans le coup sur le rendez-vous de Namur. Englué dans la meute du peloton, loin derrière les meilleurs, il a quitté l’épreuve avant son terme, dans une course dominée par le Néerlandais Pim Ronhaar. Le champion du monde U23 a fait forte impression sur la citadelle. Il a devancé le Belge Niels Vandeputte et le Néerlandais Mees Hendrikx. Âgé de 20 ans, il avait épaté il y a peu avec les pros, en accompagnant un certain Wout Van Aert sur l’épreuve d’Essen.