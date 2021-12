Cyclo-cross: Zoé Backstedt s’impose en future star à Namur

La fille de Magnus, l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix, s’est imposée en force chez les dames juniores.

Elle était la favorite, et elle a largement tenu son rang. Zoé Backstedt a impressionné sur les pentes de la Citadelle de Namur, s’imposant chez les dames juniores avec plus d’une minute d’avance sur la Néerlandaise Leonie et l’Italienne Valentina Corvi. "C’était vraiment dur ce parcours, que je découvrais, mais je m’y suis bien amusée, c’était très chouette ", raconte la Britannique. Qui, selon les spécialistes, est promise à un bel avenir.

Elle est la fille de Magnus Backstedt, l’ancien pro, l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Si Magnus avait la nationalité suédoise, Zoé a la nationalité britannique. Et une force sur tous les terrains. Talentueuse dans les cyclo-cross (elle a déjà gagné chez les élites, à Essen), elle est la meilleure mondiale chez les 17 et 18 ans. Zoé Backstedt est aussi championne du monde sur la route, vice-championne du monde du contre-la-montre et championne d’Europe sur la piste! Un grand talent à suivre…