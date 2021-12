Eupen - Charleroi: Gholizadeh marque, Koffi sort le grand jeu pour éviter l’égalisation (0-2)

Les Zèbres veulent récupérer les points perdus en semaine.

Il ne faut que huit minutes aux Carolos pour tromper le gardien eupenois. Bien servi par Nicholson, Ali Gholizadeh place les Carolos sur les bons rails en inscrivant son 7e but de la saison. Mais après ce but d’ouverture, les Pandas se sont réveillés et auraient sans doute égalisé sans un grand Hervé Koffi qui a sorti le grand jeu à trois reprises. Mais après avoir gâchés plusieurs occasions, les Eupenois se sont à nouveau fait surprendre par les Carolos et Nicholson qui doublait la marque sur la deuxième réelle occasion carolo.

LES COMPOS

EUPEN: Himmelmann, Heris, Amat, Gnaka, Beck, Agbadou, Lambert, Ngoy, Deom, Peeters, Prevljak.

CHARLEROI: Koffi, Bessile, Andreou, Knezevic, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Zaroury, Gholizadeh, Nicholson.

LE LIVE