Fellaini et Shandong Taishan confortent leur avance en tête du championnat chinois

Marouane Fellaini et son club de Shandong Taishan se sont imposés 0-2 dimanche sur la pelouse de Shanghai Port pour le compte de la 17e journée de la Chinese Super League. Avec 42 points, le club de l’ancien Diable Rouge caracole en tête du classement avec 8 longueurs d’avance sur son dauphin, Guangzhou Evergrande.

Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, l’ex-Standardman a disputé l’entièreté de la rencontre. Opposés au troisième du classement, Fellaini et ses coéquipiers ont pu compter sur des réalisations de Jadson (18e, 0-1) et Son Jun-Ho (68e, 0-2) pour empocher les trois points à l’extérieur et prendre un peu plus d’avance en tête du championnat.