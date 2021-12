La poisse prive Jamin d’une superbe performance

Un problème de chaussures, une crevaison et une chute ont fait passer le Namurois de la 18e place à la 42e position.

Il a enflammé ses nombreux supporters, Antoine Jamin. Le junior de Walcourt a livré un super départ, ce dimanche, sur la manche de la Coupe du Monde de la Citadelle de Namur. Parti dans les derniers, il s’est élancé le couteau entre les dents, avec une belle détermination, une force dans les montées et une solidité technique dans les descentes. Le seul Wallon au départ est vite remonté aux alentours de la vingtième place d’une course qui comptait plus de septante concurrents, les meilleurs du monde. "Il a vraiment bien démarré et est même remonté au 18e rang", raconte son frère, Louis. Avant que la belle mécanique ne s’enraye. "Il a eu un problème avec sa chaussure", poursuit son frangin. "Et puis il a aussi eu une crevaison."

Avant de tomber, dans la descente du mur en chicane, devant la maison des mariages. Le Namurois a continué à se battre, au courage. Il a tout donné. À tel point qu’il n’a pas su s’exprimer longuement sur la ligne d’arrivée: il a été malade, a vomi. "C’est dommage d’avoir cassé ma chaussure", a-t-il déclaré. "J’étais vraiment bien parti. Cela a été une expérience de fou! C’est bon à savoir que je peux être dans le Top 30 d’une telle course! J’ai vraiment été à bloc. Malheureusement, après, il y a eu tous les ennuis. Mais cela a été une chouette expérience."

Il espère revenir sur le cyclocross de la Citadelle dès la saison prochaine. Ce sera pour le Championnat d’Europe des 17 et 18 ans.